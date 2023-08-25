OPUS UNIVERSUM: специальные программы цикла

Летние ассамблеи седьмого сезона проекта OPUS UNIVERSUM открылись в Москве 6 августа монографической программой к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. Основной цикл программ в формате марафона состоялся в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка».

Четыре программы первого концертного дня проекта в «Ивановке» составили музыкальный портрет эпохи, второй день был посвящен фортепианной монографической программе-летописи продолжительностью четыре часа, третий день был посвящен диалогу вне времени и прошел в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам. 18 августа проект открыл серию специальных программ.

Первой специальной программой седьмого сезона стал концерт Мирославы Фльорчак (сопрано) /Польша-Россия/ и Алексея Кудряшова (фортепиано) в Колоннаде Государственного музея-заповедника «Архангельское», в рамках которого артисты представили свои интерпретации сочинений В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского. 25 августа аудитория «Архангельского» вновь встречается с артистами OPUS UNIVERSUM; в этот день в Колоннаде выступят Екатерина Мишина (сопрано) и Тинхун Ляо (фортепиано) /Китай/, в программе которых звучат вокальные и фортепианные сочинения С. Рахманинова.

Следующие дни проект проводит в Культурно-просветительском центре «Дубровицы». 26 августа в Малом зале центра прозвучат сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Э. Грига для скрипки и фортепиано, которые входили в камерный репертуар С.В. Рахманинова; их исполнение приурочено к юбилейным приношениям этого года. На сцену в этот день выходят Елена Корженевич (скрипка) и Елена Тарасова (фортепиано). 27 августа в Органном зале Олеся Кравченко (орган) представляет свою сольную программу-универсум. Программа Олеси Кравченко «Год за годом в зеркалах эпох» охватывает музыкальное мироздание от эпохи барокко до XXI века и выстраивает параллели между сочинениями А. Вивальди, И.С. Баха и наследием современных композиторов А. Пярта, П. Васкса, Х.М. Бранда.

3 сентября артисты проекта возвращаются в Екатерининский зал Большого дворца Государственного музея-заповедника «Царицыно» с тем, чтобы представить заключительную программу Летних ассамблей седьмого сезона «всеобщего творения».

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Елена Тарасова.

Официальный сайт: www.opus-universum.com

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