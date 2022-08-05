Группа «Рождество» выпустила новый альбом «Навстречу Солнцу»

5 августа группа «Рождество» представила свой долгожданный альбом «Навстречу Солнцу». Это уже восьмой по счёту студийный альбом коллектива и первый, выпущенный в обновлённом составе. Впервые поклонники услышат песни в исполнении нового солиста — Дмитрия Морозова.

«Этот альбом мы делали совместно с уже привычным составом музыкантов, с которым были записаны наши лучшие песни, в том числе визитная карточка коллектива — песня «Так хочется жить». Новый материал записывался на моей студии, что сказалось на уже привычном для группы звучании. Мы не могли обойтись и без экспериментов, поэтому в новом альбоме слушателей ожидает и несколько приятных сюрпризов», — признаётся гитарист и бессменный аранжировщик группы Андрей Насыров.

Как и всё творчество группы «Рождество», все песни с нового альбома наполнены добротой, любовью и верой в лучшее.

Альбом уже доступен на всех цифровых площадках!

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