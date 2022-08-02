Певица KAYA показала в новом клипе, как пережила расставание

26 июля, в день своего рождения, певица KAYA представила яркий летний клип на трек «Милая», в котором показала девушкам, как можно пережить расставание.

Каждая девушка переживает расставание по-своему: кто-то рыдает сутками напролет, кто-то заедает стресс, кто-то пытается всеми способами вернуть любимого, а кто-то просто старается переключить свое внимание на другие дела. Главная героиня выбирает окунуться в модные сегодня мистические ритуалы: собирая подруг, девушки гадают на таро и кофейной гуще, развлекаются с куклой вуду, и изучают предсказания хрустального шара. Все эти обряды оставляют «физические» следы на некогда возлюбленном. Так «умирает» любовь. Тоска быстро сменяется весельем, грусть уходит, уступая место жарким танцам и веселым разговорам. Наступает «выздоровление».

Режиссером и идейным вдохновителем клипа стала Катя Як, знакомая многим по видеоработам для Егора Крида, Елены Темниковой, Ханны, Feduk, МОТА, Артема Качера, OG Buda, GAVRILINA и многих других.

«Этим клипом я хотела удивить зрителей нестандартными решениями, хотелось поэкспериментировать с жанрами, а не снимать классическую историю, потому что зритель уже видел все или почти все. Я решила, что будет интересно добавить немного мистики, но сделать это легко, несерьезно и в «клиповом» формате, при этом сохранить стилистику творчества KAYA», – рассказывает Катя Як (KATE YAK).

Это уже третья совместная работа девушек. Ранее в таком творческом тандеме были созданы видеоработы на треки KAYA «Контент» и «Локо Локо», которые собрали миллионы просмотров в YouTube.

«Я очень скучала по нашим съемкам. Когда ты работаешь со своей командой, ты не переживаешь, что будет, а снимаешься на полном релаксе, получая удовольствие от процесса. Надеюсь, вы оцените нашу работу», – говорит KAYA.

За время съемочного процесса KAYA сменила 4 сложных в реализации образа. Каждый элемент декора, который зритель может наблюдать в кадре, продуман до мельчайших деталей и передает то самое настроение магического салона, от чего наблюдать за нетривиальным сюжетом становится еще интереснее.

Новый клип — не единственный сюрприз, который KAYA подготовила для своих поклонников! Совсем скоро выйдет полноценный мини-альбом в жанре латино, который обязательно украсит это лето и продлит солнечный вайб.

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