БЛАГОВЕЩЕНСК: 20 Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдёт с 11 по 18 сентября

В рамках фестиваля состоятся премьерные полнометражный и короткометражный киноконкурсы, театральный конкурс, специальные события, внеконкурсные показы, ретроспективы, спектакли, мастер-классы, творческие вечера, концерты и выставки.

Впервые на фестивале состоится лаборатория незавершенных короткометражных проектов. Лаборатория пройдет на новой фестивальной площадке – арт-галерее «Пушкарев».

В рамках юбилейного года пройдут конкурс театральных антреприз, гастроли театра Вахтангова, программа «Имя» (фильмы Валерия Тодоровского), специальные показы, посвященные Дальнему Востоку, панорама современного кыргызского и японского кино, ретроспектива фильмов Андрея Тарковского и тематические лекции, а также показы анимации студии «Союзмультфильм».

В театральном конкурсе будут представлено 9 спектаклей: «Бесприданница» (реж. Ксения Самодурова), «Близость» (реж. Владимир Моташнев), «Лицо» (реж. Валерий Саркисов), «Пиковая дама» (реж. Олег Ильин), «Свой путь» (реж. Хорен Чахалян), «Ночь откровений» (реж. Петр Белышков), «А как вы изволите поживать?» (реж. Сергей Сотников), «У каждого свои недостатки» (реж. Валерий Гаркалин) и «Ты где-то рядом» (реж. Владимир Большов).

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, а также правительства Амурской области и администрации г. Благовещенска, при поддержке Российского Фонда культуры.

Гостями и участниками фестиваля станут российские кинематографисты, общественные деятели, музыканты, художники и многие другие. Президент и основатель фестиваля, продюсер Сергей Новожилов. Директор фестиваля – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Программный директор фестиваля, сценарист и продюсер Александра Жукова.

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