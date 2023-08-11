Ида Галич, Антон Шастун, Роман Каграманов, Артур Бабич и Аня Покров озвучат мультфильм «Дозор Джунглей: кругосветка»

14 сентября Capella Film выпускает в российский прокат продолжение популярной франшизы «Дозор джунглей» — анимационного приключения про животных. Свои голоса персонажам в мультфильме «Дозор Джунглей: кругосветка» подарили звездные озвучанты – Ида Галич, Антон Шастун, Роман Каграманов, Артур Бабич и Аня Покров.

Сюжет фильма рассказывает о таинственном суперзлодее, покрывающем джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. В ответ на угрозу команда разношерстных животных, возглавляемая харизматичным пингвином по имени Морис, отправляется в захватывающее кругосветное путешествие, чтобы найти способ остановить разрушение и спасти их любимые джунгли до начала сезона дождей.

Ида Галич – Камилия (девочка-броненосец): «Камилия – добрая, смелая и очень красивая. Как и хозяйка ее голоса!»

Популярная блогер, российская телеведущая, певица и актриса с фанбазой более 10 млн подписчиков. Участница КВН и шоу «Comedy Баттл», соведущая в программе «Орел и решка» и в телепередаче «Ревизорро», телеведущая многих российских премий, соавтор сериалов. Недавно на экраны вышел фильм «Юра - дворник», где Ида снялась в одной из главных ролей. Озвучила роль дружелюбного и милого броненосца-девочки, известной своими боевыми навыками. Камилия довольно находчива и изобретательна, и в этом похожа на своего отца Альберта — гениального ученого, которого Дозор должен найти, чтобы спасти джунгли.

Антон Шастун – Морис (пингвин): «Морис – это пингвин, который в душе тигр. Когда мне предложили его озвучить, я понял, что этот персонаж полностью совпадает с моим мироощущением!»

Комик, телеведущий и ютубер Антон Шастун известен как постоянный участник проектов «Импровизация» и «Comedy Баттл», а также ведущий шоу на СТС «Взрослым не понять», ведущий интернет-шоу «Контакты», «Цитаты» на своём YouTube-канале и шоу «Неигры» и «Тейбл Тайм» в сообществе «Вконтакте». Фанбаза содержит более 6 миллионов подписчиков. Антон подарил свой голос самому отважному «тигровому пингвину» Морису, возглавляющему Дозор джунглей. Храбрый, решительный в бою, в котором применяет навыки кунг-фу. Тайно влюблен в Камилию.

Роман Каграманов – Мигель (горилла): «Огромная горилла с нотками маленького ребенка – это точно мой персонаж!»

Певец, актер, комик, автор песен и блогер, ведущий телепередачи "Тревел баттл" на телеканале Пятница. Фанбаза Романа насчитывает более 5 миллионов пользователей. Его голосом заговорил самец гориллы Мигель, отвечающий в Дозоре за грубую силу. Несмотря на впечатляющие габариты, довольно раним и в долгом путешествии скучает по дому и, особенно, по своему любимому лакомству – бананам.

Артур Бабич – Жильбер (долгопят): «Жильбер – парнишка, который очень сильно влюблен в Батришию. Очень хочется, чтобы она была с ним! Вы же знаете, кто озвучивает Батришию?»

Тиктокер и музыкальный исполнитель, являлся членом первого состава тиктокерского дома Dream Team House. Фанбаза насчитывает более 14 миллионов подписчиков. Артур Бабич озвучил в фильме многоумного долгопята — мозг Дозора и всех джунглей. Ученый, изобретатель, победитель конкурсов по биологии, ботанике, химии, геологии и много чему еще, способный найти выход из любой ловушки. Ахиллесовой пятой долгопята является его неуверенность в себе и, как следствие, желание всячески доказать свое интеллектуальное превосходство.

Аня Покров – Батришия (летучая мышь): «Батришия – летучая мышь, девчонка-кокетка. И у нее в фильме любовная история – угадаете, с кем?»

Видеоблогер, певица и актриса Аня Покров. В 2021 году российский Forbes поместил её на 9-е место своего первого в истории списка самых популярных и высокооплачиваемых тиктокеров. Фанбаза Ани насчитывает более 18 миллионов подписчиков. Озвучила летучую мышь Батришию, возлюбленную Жильбера. Отвечает за воздушную разведку и гармонию в команде.

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