Лидеры креативных индустрий выберут 100 лучших молодежных проектов «Российской креативной недели-2022»

Стали известны имена 26 экспертов конкурса «Лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий», организованном Российским книжным союзом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В экспертный состав вошли лидеры креативных индустрий следующих направлений: новые медиа, кино, телевидение, маркетинг и медиа коммуникации, образование в креативных индустриях, издательское дело и журналистика, музыка и саунд-дизайн, IT, разработка компьютерных игр, компьютерная графика, архитектура и урбанистика, искусство, мода, дизайн и др.

«Список экспертов данного конкурса поистине поражает, я уверен, с их помощью нам удастся выделить самые яркие и перспективные проекты, которые действительно выведут развитие креативных индустрий на новый уровень», — считает президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«В экспертный совет конкурса вошли известные деятели культуры и искусства, преподаватели творческих вузов, представители креативного бизнеса. Их квалификация, достижения и высокое профессиональное мнение обеспечивают проведение объективной независимой экспертизы и оценки проектов конкурса. Для нас большая честь, что специалисты такого уровня будут оценивать конкурсные заявки», — рассказывает руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.



Экспертный состав конкурса:

Игорь М. Намаконов, директор Федерации креативных индустрий (ФКИ);

Елена Гребенева, директор АНО «Креативная экономика»;

Татьяна Журавлева, директор «Центра практик качества жизни», Агентство стратегических инициатив;

Маргарита Савинкина, руководитель Проектного офиса «Молодёжь Москвы»;

Сергей Першин, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив»;

Вадим Дуда, генеральный директор Российской Государственной библиотеки;

Лариса Смирнова, директор Института дизайна (РГУ им. А.Н. Косыгина);

Станислав Кулиш, руководитель «Лаборатория виртуальной архитектуры», член правления Московского союза архитекторов, сопредседатель Московского Архитектурного Общества;

Георгий Ростовщиков, основатель и ceo FASHION HUB RUSSIA, президент Международной Ассоциации Байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB.

С полным списком экспертов можно ознакомиться на сайте.

Члены экспертного совета конкурса будут оценивать проекты по 5-ти бальной шкале по следующим критериям: актуальность и социальная значимость проекта; логическая связность, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; инновационность, уникальность проекта; достижения, масштаб реализации проекта.

«У нас в стране много молодых, талантливых и ярких людей с новыми идеями. Мы хотим, чтобы эти идеи воплощались и жили в реальных делах и вещах. Возможность создавать, творить, полезное и просто красивое — уникальная человеческая способность. Пусть она реализуется полностью на этом конкурсе», — заметил эксперт конкурса Вадим Дуда, генеральный директор Российской Государственной библиотеки.

«Большим преимуществом молодых людей является широкий незашоренный взгляд на привычные вещи, очевидно, что этот скилл сейчас востребован как никогда. Поэтому для нас особенно важно не только поддержать талантливых ребят, но и увидеть их нестандартные идеи, которые станут ответом на вызовы сегодняшнего дня», — считает генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

О конкурсе

Конкурс «Лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий» проводится ежегодно с целью поддержки и развития творческого потенциала молодежи. Участие в нем поможет креативным стартаперам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.

Подать заявку можно в одной из трех номинаций:

Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;

Creative startup — бизнес проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;

Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Прием заявок осуществляется на сайте АИС «Молодежь России» и продлится до 18 мая 2022 года.

7 июня 2022 года экспертный совет конкурса определит 100 наиболее интересных конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели 2022» для дальнейшего распространения среди потенциальных работодателей и инвесторов.

Победители конкурса, авторы 10 лучших проектов, будут объявлены 10 июня 2022 года на официальных сайтах «Российского книжного союза» и «Российской креативной недели». У них появится возможность презентовать свои идеи в рамках специального мероприятия на площадке «Российской креативной недели-2022» — самого масштабного события страны в сфере креативных индустрий. Также победители примут участие в одном из федеральных форумов Росмолодежи с лучшими отраслевыми экспертами.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.