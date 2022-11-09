Хакатон «Города»: лучшие архитектурные концепции будут реализованы  в пяти регионах России

28 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В рамках мероприятия состоялось подведение итогов сезона 2022: пять лучших концепций благоустройства будут реализованы до 2026 года при поддержке правительств субъектов Российской Федерации.

Хакатон «Города» – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, которые разрабатывают проекты благоустройства территорий для регионов. Организаторами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке органов власти субъектов-участников и Администрации Президента Российской Федерации.

В 2022 году региональные сессии проекта прошли в Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном Округе – Югра. Для участия в Хакатоне было подано более 445 заявок из 54 регионов страны. В результате экспертного отбора в очных сессиях Хакатона приняло участие более 60 молодых архитекторов и урбанистов. Победителями стали 25 участников пяти команд из 12 регионов.

На церемонии награждения была представлена выставка архитектурных проектов-победителей Хакатона «Города». Экспозиция объединила пять концепций благоустройства: рекреационной территории у озера «Жемчужина Сибири» в Новосибирске, многофункционального общественного пространства «Молодежь Приморья» во Владивостоке, территории возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске, центра дополнительного образования детей и взрослых «Эко-Парк» в Курске и концепции комплексного развития семи пилотных сельских территорий «Псковский креативный путь» в Псковской области. Защита проектов проходила в столицах регионов и округов, которые приняли участие в проекте. Во Владивостоке итоги проекта были представлены в рамках Молодежного дня Восточного экономического форума.

В церемониии награждения победителей приняли участие представители ведущих профильных университетов Москвы и регионов, Союза архитекторов России, а также органы власти субъектов Российской Федерации. К молодым архитекторам и урбанистам с приветственным словом обратились заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, директор форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в области креативных индустрий, руководитель ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова и другие.

«Один из самых важных результатов хакатона «Города» – это подтверждение состоятельности проектной культуры молодых архитекторов и урбанистов. Хотелось бы отдельно отметить партнеров хакатона, которые своим опытом, статусом и экспертизой обеспечивают качество проектных инициатив, их жизнеспособность. Дизайн, архитектура и урбанистика – среды, которые базируются во многом на активности автора, которая способна быть воплощена в жизнь. И спасибо кураторам, которые помогли эту креативность молодых участников «заземлить», чтобы получить проекты, которые будут воплощены в жизнь. Хакатон «Города» проходит при поддержке государства, чтобы творческий класс мог реализовать себя в современной России», – отметил Александр Журавский.

Хакатон «Города» собрал около 500 заявок на участие, пять регионов приняли команды финалистов и будут реализовывать архитектурные проекты победителей. Это успех, я уверен, что в будущем хакатон «Города» покорит всю страну!» – прокомментировал Павел Абрамов.

«Сегодня как никогда важно насыщать новыми смыслами территорию, где мы живем. Архитектура – это музыка, застывшая в камне, и урбанисты создают ту среду, которая влияет на каждого из нас. Я поздравляю всех участников проекта, которые создают ту среду, которая нас окружает и формирует, спасибо вам!» – поприветствовала победителей хакатона Марина Абрамова.

Участников церемонии поздравила начальник отдела регионального развития ФГБУ «Роскультцентр», руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города» Ольга Шубникова: «Я благодарю всех наших участников и партнеров проекта. Благодаря вашей энергии, усилиям и профессионализму мы ярко завершили сезон 2022 Всероссийского хакатона «Города». Пять уникальных архитектурных проектов будут реализованы до 2026 года и станут частью современной комфортной городской среды, где будут рождаться новые креативные идеи и смыслы».

Команды-победители

Советник губернатора Псковской области, основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич наградил команду победителей в Псковской области: Марию Бедареву (Казанский государственный архитектурно-строительный университет), Аллу Ванчикову (Московский архитектурный институт), Василия Говоруна (Московский архитектурный институт), Дарью Сергиевскую (Самарский государственный технический университет), Марию Милаеву (Московский архитектурный институт), Даяну Федосову (Тамбовский государственный технический университет), Татьяну Ахмерову (Самарский государственный технический университет), Аллу Ванчикову(МАРХИ).

Команду победителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре поздравил ведущий аналитик автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый регион» Юлия Сажаева. Победителями стали: Татьяна Королева (Самарский государственный технический университет), Юлия Садчикова (Южный федеральный университет), Елизавета Корецкая (Московский архитектурный институт), Александра Миронова (Московский архитектурный института), Мигель Сафиуллин (Сургут).

Награды команде победителей в Новосибирской области вручила архитектор, преподаватель «СТУДИИ КОНТУР» Елизавета Кудрявцева. Она наградила Анну Знаменщикову (Институт «Мосинжпроект»), Анастасию Леонову (Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств), Марину Кричанову (Самарский государственный технический университет), Маргариту Карасёву (Московский архитектурный институт).

Команду победителей в Приморском крае наградил директор департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов. Победителями стали: Максим Миронов (Амурский государственный университет), Анжелика Гришко (Дальневосточный федеральный университет), Екатерина Мурик (Иркутский национальный исследовательский технический университет), Анастасия Никитина (Благовещенский государственный педагогический университет).

Заместитель председателя комитета молодежной политики Курской области Мария Кондрашова вручила награды победителям в Курской области: Ольге Калайковой (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Константину Козлову (Южный федеральный университет, Московский архитектурный институт), Полине Белоусовой (Санкт-Петербургский горный университет), Регине Сарваровой (Уральский государственный архитектурно-художественный университет).

Партнер проекта – компьютерная школа Meta Education вручила награды и денежные сертификаты на онлайн-обучение командам-победителям хакатона «Города».

Модераторы и кураторы сезона 2022

В 2022 году модераторами образовательных онлайн- и офлайн-программ выступили куратор Всемирной ассоциации студентов архитекторов-WASA, член президиума Союза архитекторов России Анастасия Успенская и аспирант МАРХИ, куратор молодежной площадки «Гранат» при Союзе архитекторов России Феодосий Скисов. Модераторы получили награды за значительный вклад в реализацию проекта.

Отдельными наградами были отмечены кураторы сезона 2022

Виктор Корси, профессор Московского архитектурного института (Государственной академии), член Союза архитекторов и Союза художников России;

Наталья Бавыкина, архитектор, управляющий партнер APRELarchitects;

Николай Лызлов, руководитель авторской мастерской и преподаватель Московского архитектурного института, вице-президент Союза московских архитекторов, профессор Международной Академии Архитектуры;

Анастасия Куракина, архитектор, аналитик пространственного развития городов;

Мария Кучерявых, архитектор, реставратор, главный архитектор проектов реставрации и приспособления ООО «Стройстандарт Сервис»;

Василиса Гончарова, архитектор, исследователь современной и традиционной русской культуры и идентичности;

Сергей Станкевич, основатель архитектурного бюро Stankevich.design, советник губернатора Псковской области;

Рената Насыбулина, архитектор, сооснователь link.bureau, город Самара;

Наталья Прокофьева, архитектор, сооснователь SUP.architects;

Александр Горохов, ведущий специалист Research and Design по благоустройству ПИК;

Елизавета Кудрявцева, архитектор, преподаватель «СТУДИИ КОНТУР»;

Татьяна Осецкая, Александр Салов, преподаватели Московского архитектурного института (Государственной академии), основатели архитектурного бюро ARCHSLON («АРХСЛОН») члены Союза архитекторов и Президиума Союза архитекторов России;

Ульяна Осипова, архитектор бюро ARCHSLON;

Сергей Муратов, профессор Московского архитектурного института (Государственной академии), член Союза архитекторов и Союза художников России;

Екатерина Мунарес, преподаватель Московского архитектурного института (Государственной академии), член Союза архитекторов России.

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