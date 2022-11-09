В галерее a-s-t-r-a представлена выставка Кати-Анны Тагути «ARBOR: жизненная форма»

Человеческая судьба, память и страдание, травмы постимперского сознания, многослойность, информационный шум, в котором мы живем, пытаясь сохранить человеческое измерение, — вот те стороны бытия, которые побуждают Катю-Анну Тагути к творчеству.

Тагути создает свои работы сериями, и каждая из них будто жест — обдуманный, срежиссированный, прожитый. Будь то портрет, орнамент или изображение сталинской архитектуры — в любом полотне она выстраивает своеобразное мифологическое пространство («Большой портрет», «Объятия», «Вторая душа», «Страницы семейного альбома», «Кружева и колебания» и др.).

Катя-Анна Тагути. «Дерево 1», 2017. Холст, акрил, древесный уголь, смешанная техника

Независимо от техники, Тагути предпочитает черно-белую гамму, сосредотачиваясь на линии и пластике рисунка, и лишь порой деликатно вводит цвет в свои композиции.

Художницу всегда привлекал образ палимпсеста. В древности так называли рукописи, написанные на бывшем в использовании пергаменте, прежнее содержимое которого было соскоблено. Полностью удалить его удавалось не всегда: иногда слабо различимые фрагменты старых изображений или текста проглядывали под новыми. У Тагути палимпсест — образ многослойности жизни: «…ты смотришь на то, сквозь что просматривается прошлое и на что отсвечивает будущее».

Сперва художница с помощью шелкографии наносит на холст интуитивно выбранное изображение, например орнамент. Начинает рисовать прямо по этому изображению. Доведя изображение до предельной реалистичности — закрашивает его целиком белой краской: что-то скрывается под ней, а что-то упорно проступает на поверхность. «И вот это “что-то” я начинаю вытаскивать, начинаю снова рисовать, но не обводить старое, а проводить линии чуть-чуть рядом, создавая новую оптику. Я не знаю, что получится в конце — каждый раз это борьба с материалом», — рассказывает художница.

Темой новой серии и выставки «ARBOR: жизненная форма» Кати-Анны Тагути стали деревья. Стволы и ветви, иногда сильно напоминающие человеческое тело с кровеносными сосудами и мышцами, суставами и сочленениями, нарисованы в метафизической среде, где нет ни земли, ни неба.

«Деревья будто перевернутые люди. Они думают, общаются с помощью корней, мы видим только небольшую их часть, основная масса скрыта в земле, где происходит тайная, и даже мистическая жизнь. Корни «мыслят» и подают сигналы верхней части растения», — продолжает художница.

«Стволы – человеческое тело, а корни – переплетенные руки, ноги, голени, колени, а иногда – наши внутренности. Иногда можно угадать спину, хвост, лапы или глаз таинственного чудовища».

«Деревья, как никто, заложники своей судьбы: они не могут изменить место жизни, и если покинут его, то навсегда – под натиском урагана или под беспощадной пилой. Как старые солдаты они продолжают спасать нас, вдыхая углекислый газ и выдыхая кислород».

Анна-Катя Тагути (р. 1960) родилась в Риге, в семье художника Якова Козлова, представителя академической школы русской живописи. Двоюродный брат её матери Ицхак Бен-Цви Шимшелевич был вторым президентом Израиля. Анна закончила Художественный институт им. В. И. Сурикова (мастерскую монументального искусства Клавдии Тутеволь, ученицы Александра Дейнеки). Является членом Московского Союза художников с 1984 года. Живет и работает в Москве. Лауреат American Art Awards 2018. I и II место в категории “Portrait of someone famous”.

Работы находятся в собраниях Museum of Jewish painters (Нью-Йорк, США), Графическом Центре Франца Мезереля (Бельгия), Il Museo Internazionale della donna nell’arte — MIDA (Сконтроне, Италия), Музей московских художников ( Москва, Россия), Новосибирском художественном музее (Новосибирск, Россия), Норильской художественной картинной галерее (Норильск, Россия), Музее Эрарта (С- Петербург, Россия).

В тексте использованы фрагменты статьи Марии САВОСТЬЯНОВОЙ

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