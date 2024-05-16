«Хорошая история» подошла к концу!

Подведены итоги Всероссийского конкурса видео о социальных проектах «Хорошая история», организатором которого стал Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов.

С сентября 2023 года по февраль 2024 года более 100 кинематографистов со всей страны сняли видеоролики о лучших социальных проектах из своих регионов. 36 работ вошли в лонг-лист конкурса, а пять стали победителямии получили приз в размере 300 000 рублей каждая.

В номинации «Анимационный короткометражный фильм» победителем стала Ульяна Маслова из Московской области с работой «Тепло» для фонда «Второе дыхание» (Москва).

В номинации «Документальный короткометражный фильм» победил Мстислав Жиляев из Ленинградской области с работой «Вуокса. Оберегая берега» для фонда «Чистая Вуокса» (Ленинградская область).

В номинация «Игровой короткометражный фильм» победителем стала Элеонора Сарычева из Москвы с работой «Телефон доверия» для АНО «Молодежный телефон доверия» (Ростовская область).

В номинации «Социальная реклама» победили Руслан Шакиров и Надежда Градусова из Московской области с работой «Вас ничего не радует?» для фонда «Ника» (Москва).

«Я получила огромное удовольствие, просматривая работы: мощные смыслы, которые удалось донести через экран, качественная картинка, которая вызывала мурашки и дрожь, — поделилась Екатерина Лебедева, руководитель Всероссийского проекта «Хорошая история».

Специального приза жюри удостоилась работа Булата Назаршина из Республики Башкортостан «Как я провел лето» для Воронежского областного отделения «Российского детского фонда».

«Большой труд и искусство – создать видеоролик, который держит внимание, который дает эмоцию и который остается в памяти!», — отметил Игорь Шатунов, основатель благотворительного проекта «Дари еду!».

«»Хорошая история» проводится для того, чтобы рассказать всем жителям нашей страны о том, чем занимаются некоммерческие организации и какие потрясающих результатов они добиваются» — рассказывает Ксения Стрельникова, исполнительный продюсер конкурса. — «Благодаря поддержке наших партнеров лучшие ролики будут показаны на телевидении, в кинотеатрах и на онлайн-платформах».

Партнер конкурса, Национальная медиа группа, готова рассмотреть для размещения на каналах холдинга работы Масловой Ульяны «Тепло», Шакирова Руслана и Градусовой Надежды «Вас ничего не радует?» и Шавериной Дарьи «Десять тысяч».

Партнер конкурса, Фонд кино, берет в показы в кинотеатрах по всей стране работы Булата Назаршина «Как я провел лето», Руслана Шакирова и Надежды Градусовой «Вас ничего не радует?», Дарьи Шавериной «Десять тысяч», Гора Манукяна «Народный стиль России», Ульяны Масловой «Тепло» и Сергея Замчалова «Путешествие с Капелькой».

Все работы, вошедшие в шорт-лист конкурса, а также некоторые ролики из лонг-листа попадут в альманах конкурсных работ, который будет тиражирован отдельно.

Хорошая история – ключ к сердцу каждого!