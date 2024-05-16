РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ мобильном приложении KION стал доступен офлайн просмотр фильмов и сериалов

В мобильном приложении KION стал доступен офлайн просмотр фильмов и сериалов

editor
By editor
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Сергий против нечисти

Новая функция доступна для авторизованных пользователей KION на устройствах на базе Android и iOS.

Пользователям мобильного приложения KION стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмотра его в режиме оффлайн без доступа к интернету. Новая функция подойдет для просмотра контента в моменты, когда доступ к интернету ограничен – например, в самолете, метро, за границей.

Для того, чтобы загрузить фильм, необходимо нажать кнопку «Загрузить» под его описанием, для загрузки сериалов нажать «Настройки загрузки». После этого откроется модальное окно с параметрами загрузки, где можно выбрать формат качества или язык для скачивания. Для сериалов каждая серия загружается отдельно.

«Мы постоянно работаем над ростом комфорта пользователей при просмотре контента. И хотим, чтобы пользователи могли смотреть фильмы и сериалы на KION даже в тех ситуациях, когда у них нет доступа к стабильному интернету. Новая функция позволяет это сделать – теперь тысячи фильмов и сериалов доступны для просмотра офлайн», – поделился директор по развитию продукта и технологий KION Алексей Арефьев. 

Загруженный контент доступен для просмотра неограниченное количество времени и отображается в разделе «Загрузки» личного кабинета в профиле KION. Сейчас к загрузке доступно 90% контента, представленного на KION в разных жанрах и форматах – мелодрамы, боевики, фэнтези, мультфильмы. Среди них такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Чебурашка», «Тёща», «Праздники», «Анатомия падения», турецкие хиты «Постучись в мою дверь», «Черное солнце», корейские дорамы «Демон», «История девятихвостого лиса» и другие. А также контент для детей – например, мультфильмы «Смешарики. Начало», «Три кота»,  «Маша и Медведь» и другие. Для скачивания также доступны проекты линейки KION Originals, в том числе такие хиты, как сериал «Почка», «Жизнь по вызову», «Обоюдное согласие», «Сергий против нечисти» и другие.

Фото – кадр из сериала «Сергий против нечисти»

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