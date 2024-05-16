В мобильном приложении KION стал доступен офлайн просмотр фильмов и сериалов

Новая функция доступна для авторизованных пользователей KION на устройствах на базе Android и iOS.

Пользователям мобильного приложения KION стала доступна функция скачивания контента – фильмов, сериалов и мультфильмов – и просмотра его в режиме оффлайн без доступа к интернету. Новая функция подойдет для просмотра контента в моменты, когда доступ к интернету ограничен – например, в самолете, метро, за границей.

Для того, чтобы загрузить фильм, необходимо нажать кнопку «Загрузить» под его описанием, для загрузки сериалов нажать «Настройки загрузки». После этого откроется модальное окно с параметрами загрузки, где можно выбрать формат качества или язык для скачивания. Для сериалов каждая серия загружается отдельно.

«Мы постоянно работаем над ростом комфорта пользователей при просмотре контента. И хотим, чтобы пользователи могли смотреть фильмы и сериалы на KION даже в тех ситуациях, когда у них нет доступа к стабильному интернету. Новая функция позволяет это сделать – теперь тысячи фильмов и сериалов доступны для просмотра офлайн», – поделился директор по развитию продукта и технологий KION Алексей Арефьев.

Загруженный контент доступен для просмотра неограниченное количество времени и отображается в разделе «Загрузки» личного кабинета в профиле KION. Сейчас к загрузке доступно 90% контента, представленного на KION в разных жанрах и форматах – мелодрамы, боевики, фэнтези, мультфильмы. Среди них такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Чебурашка», «Тёща», «Праздники», «Анатомия падения», турецкие хиты «Постучись в мою дверь», «Черное солнце», корейские дорамы «Демон», «История девятихвостого лиса» и другие. А также контент для детей – например, мультфильмы «Смешарики. Начало», «Три кота», «Маша и Медведь» и другие. Для скачивания также доступны проекты линейки KION Originals, в том числе такие хиты, как сериал «Почка», «Жизнь по вызову», «Обоюдное согласие», «Сергий против нечисти» и другие.

Фото – кадр из сериала «Сергий против нечисти»