РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМузей Победы подписал соглашения с региональными министерствами культуры

Музей Победы подписал соглашения с региональными министерствами культуры

editor
By editor
69
музей победы осенью

Музей Победы заключил соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, министерствами культуры Тульской, Тамбовской областей и Луганской Народной Республики. Торжественная церемония прошла в Музее Победы в Москве 1 октября.

В подписании приняли участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, министр культуры Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Почетным гостем также стала депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева.

«Для нас это действительно очень важное и значимое событие, к Международному проекту «Территория Победы» присоединяются такие знаковые регионы страны. На сегодня в этом проекте объединены 290 музеев, и мы стараемся сделать так, чтобы им было интересно и полезно быть вместе. Я очень рад, что сегодня здесь присутствуют министры культуры, и я надеюсь, что мы будем сотрудничать не только в рамках проекта «Территория Победы», потому что у Музея Победы есть еще и другие интересные практики, долгосрочные проекты, которые могли бы быть полезны для регионов», — выступил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

«Для нас Музей Победы является флагманом развития музейного дела. Мы многое почерпнули из бесценного опыта музея, когда создавали Музей обороны Тулы. Есть и другое, чему мы учимся у Музея Победы — это и интерактивные программы, ориентированные на школьников, и мультимедийные проекты. У нас много творческих взаимодействий, и я думаю, что они будут только нарастать», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Целью сотрудничества сторон станет осуществление совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию гражданского общества в Российской Федерации в рамках Международного проекта «Территория Победы», организованного Музеем Победы. В планах учреждений — реализация совместных экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских проектов.

Предыдущая статья
Завершился Пятый благотворительный фестиваль «Союзмультфильм»
Следующая статья
«Амура»: Объединения «Гжель» выпустило эксклюзивную серию фарфоровых предметов, вдохновленную сериалом

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru