Музей Победы подписал соглашения с региональными министерствами культуры

Музей Победы заключил соглашения о сотрудничестве с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, министерствами культуры Тульской, Тамбовской областей и Луганской Народной Республики. Торжественная церемония прошла в Музее Победы в Москве 1 октября.

В подписании приняли участие генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, министр культуры Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. Почетным гостем также стала депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева.

«Для нас это действительно очень важное и значимое событие, к Международному проекту «Территория Победы» присоединяются такие знаковые регионы страны. На сегодня в этом проекте объединены 290 музеев, и мы стараемся сделать так, чтобы им было интересно и полезно быть вместе. Я очень рад, что сегодня здесь присутствуют министры культуры, и я надеюсь, что мы будем сотрудничать не только в рамках проекта «Территория Победы», потому что у Музея Победы есть еще и другие интересные практики, долгосрочные проекты, которые могли бы быть полезны для регионов», — выступил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

«Для нас Музей Победы является флагманом развития музейного дела. Мы многое почерпнули из бесценного опыта музея, когда создавали Музей обороны Тулы. Есть и другое, чему мы учимся у Музея Победы — это и интерактивные программы, ориентированные на школьников, и мультимедийные проекты. У нас много творческих взаимодействий, и я думаю, что они будут только нарастать», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Целью сотрудничества сторон станет осуществление совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию гражданского общества в Российской Федерации в рамках Международного проекта «Территория Победы», организованного Музеем Победы. В планах учреждений — реализация совместных экспозиционно-выставочных, информационных и духовно-просветительских проектов.