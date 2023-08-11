«Хорошо, что такое только в кино бывает»: Мария Аронова, Виталий Хаев, Вячеслав Чепурченко и Никита Павленко в трейлере фильма «Праздники»

«Централ Партнершип», телеканал ТНТ и компания Good Story Media выпустили трейлер фильма «Праздники» – жизнеутверждающей уДачной комедии, которая выходит в широкий прокат 7 сентября. В видеоролике зрителей знакомят с семьей Пыжовых – родителями (Мария Аронова и Виталий Хаев), дочерьми (Анастасия Калашникова и Яна Енжаева) и их ухажерами (Вячеслав Чепурченко, Никита Павленко). Последние впервые приезжают на выходные для знакомства со старшими Пыжовыми. На глазах дачная семейная посиделка превращается в ураган эмоций и страстей, с каждой минутой повышая градус юмора и комичных ситуаций.

Героиня Марии Ароновой – Наталья Николаевна – мать двоих взрослых дочерей и глава семьи Пыжовых. Она преподаёт в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что всё в её жизни сложилось как надо: крепкий дом, дружная семья, любящий муж. Для полного счастья Наталье Николаевне осталось только пристроить любимых дочерей замуж. Но накануне ее 50-летнего юбилея объявляется старая курортная знакомая её мужа МЧСника Виктора Васильевича (Виталий Хаев) – Люба (Инга Оболдина). В одночасье идеальный мир семьи Пыжовых рушится, грядет развод... Удерживает мать семейства от этого шага только одно – желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников. Однако оказывается, что и у дочерей далеко не всё гладко в личной жизни. Жених старшей Лены (Анастасия Калашникова) – самовлюблённый лицемер и абьюзер (Вячеслав Чепурченко). А младшая Юля (Яна Енжаева) и вовсе приводит в дом фиктивного ухажёра (Никита Павленко) – лишь бы угодить маме. В итоге все тайны Пыжовых станут явными, а семья столкнётся с серьёзной проверкой на прочность, которая или разрушит её до основания или закалит.

В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов и Сергей Канаев. Закадровый голос рассказчика – Сергей Бурунов.

Режиссер-постановщик картины – Борис Дергачев (актер известный по своим ролям в «Друг на час», «Команда Б», «Гуляй, Вася», «Короче» и др.) Фильм «Праздники» стал для него режиссерским дебютом полного метра.



«У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии. В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением и как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты», – говорит режиссёр-постановщик Борис Дергачев.

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