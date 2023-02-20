Просто о самом сложном: в Москве состоялся показ фильма Александра Галибина «Сестренка»

Легко ли разговаривать со зрителем на языке кино? Пожалуй, да, если речь идет о фильмах, подобных «Сестренке» Александра Галибина, который был представлен на открытии киноклуба театрального салона «Сцена 23» 18 февраля. Этот фильм невозможно смотреть без слез: ведь режиссеру удалось рассказать простым языком о самом сложном в жизни - человечности в годы бед и испытаний. Рассказать на примере детей, которым приходится искать ответы на совсем не детские вопросы за несколько месяцев до девятого мая 1945 года.

История девочки Оксаны, башкирского мальчика Ямиля и их родных заканчивается счастливо и помогает не терять веру в победу доброты, чуткости и сострадания над страхом, отчужденностью и недоверием. Прекрасная, без преувеличения художественная работа режиссера, оператора и актеров учит зрителя дорожить красотой природы, родной речью, не проходить мимо чужой боли. После показа фильма режиссер ответил на многочисленные вопросы гостей мероприятия о замысле фильма, выборе исполнителей главных ролей, башкирском языке и повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома», которая стала основой киноленты.

Премьера фильма «Сестренка» состоялась 19 сентября 2019 года, накануне 100-летия со дня рождения Мустая Карима. Впоследствии работа была отмечена многочисленными наградами, включая Гран-при IV международного кинофестиваля «Евразийский мост» и Гран-при XVI международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Оператор фильма Михаил Агранович получил премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за 2019 год.

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