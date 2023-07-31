Незабываемый уик-энд неограниченных возможностей в новом фильме «Почти как все»

10 августа в российский кинопрокат выходит новый якутский фильм «Почти как все». Дистрибьютором выступает компания «Кинологистика».

Дима в детстве попал в ДТП, и с тех пор вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Он сочиняет музыку, имеет множество наград, но чувство собственной неполноценности – его постоянный спутник. Однажды мама Димы уезжает в командировку, доверив заботу о сыне своей легкомысленной младшей сестре, и тут объявляется друг детства Айсен, он прилетел на каникулы из Москвы. Айсен предлагает Диме провести незабываемый уик-энд, попробовать настоящую «взрослую жизнь». Дима неохотно соглашается, и они пускаются во все тяжкие.

После пары дней, полных кутежа и приключений Дима понимает, что на самом деле он всегда мог жить полной жизнью, мешали только его собственные комплексы. А Айсен наконец избавляется от чувства вины перед Димой, которое мучило его всю жизнь.

Это дебютный полнометражный фильм молодого якутского режиссера Иллариона Яковлева, который, тем не менее, уже приобрел имя как создатель рекламных роликов и музыкальных клипов якутских артистов.

Генеральным продюсером выступил Анатолий Сергеев, апологет современного якутского кинематографа. Анатолий является продюсером, режиссером и сценаристом ряда короткометражных фильмов, в частности он известен как режиссер и сценарист хоррор-дилогии «Тропа смерти 1-2», которую называют якутским «Звонком».

Он также был продюсером драмы по рассказу Бунина «Велга» и выступал промо-продюсером масштабной фэнтези-картины «Вий 3D», второй части фантастической комедии о путешествиях во времени «Бугун-былыр», драмах «Моя девочка» и «Чума», а также англоязычного триллера «Граница», снятого летом 2023 года.

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