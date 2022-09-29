«Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха в Московской консерватории

1 октября 2022 года в Малом зале Московской консерватории пройдут мероприятия для всех ценителей творчества Баха.

«Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха считается своеобразной энциклопедией баховских образов. В редком разнообразии камерных форм «Хорошо темперированного клавира» композитор раскрывает сложный внутренний мир человека, его художественно-поэтические представления, богатейшую область человеческих чувств. Этическое содержание, воплощенное в форме безупречного совершенства, подняло «Хорошо темперированный клавир» на положение величайшего явления мирового искусства. Недаром на этих произведениях учились великие музыканты: Бетховен, Шопен, Шуман, Лист и многие другие.

В Консерватории в честь 25-летия Факультета исторического и современного исполнительского искусства оба тома «ХТК» сыграют выдающиеся музыканты, специалисты в области аутентичного исполнительства: Михаил Дубов, Иван Соколов, Ольга Мартынова, Александра Коренева, Дарья Борковская, Михаил Турпанов, Анастасия Антонова, Федор Строганов, Алексей Шевченко, Мария Успенская. Публика услышит звучание клавесина, хаммерклавира, органа и фортепиано.

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