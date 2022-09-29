Московский областной театр драмы и комедии представит очередную премьеру

Московский областной театр драмы и комедии готовится представить очередную премьеру. Сейчас еще идут репетиции, а уже 7 и 8 октября на суд зрителей будет вынесен пластический спектакль «Любимая кассета моей старшей сестры».

Спектакль режиссера Светланы Зотовой построен на мелодиях, популярных в 70-80-х годах прошлого века – как советских, так и зарубежных, которые были известны всем.

Это музыкальное действо с танцами и песнями. Смена музыкальных композиций приводит к смене картин, возникающих на сцене. Истории встреч, влюбленностей, расставаний, ссор. Фантазийные и шутливые номера будут сменять друг друга.

Премьера состоится 7 и 8 октября. Начало в 18.30.

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