«Они потрясли мир. Венсан Кассель. Красивый, плохой, злой». Эксклюзивные съёмки из Франции

Венсана Касселя называют главным бандитом европейского кино. Актёр с пугающей реалистичностью играет уличных хулиганов и мафиози. Но его реальная жизнь долгое время была куда опаснее кино.

Венсан родился в семье знаменитого французского актёра Жан-Пьера Касселя, и желание выйти из тени долгое время вызывало в нем внутренний протест. Его много раз ловили на воровстве в магазинах, а однажды юноша даже пытался угнать автомобиль. Спасала лишь слава родителя, который каждый раз вытаскивал сына из полицейского участка. Чтобы справиться с характером строптивого сына, отец отправил его в католический интернат со строгими порядками. Однако эффект оказался обратным: мальчик возненавидел религию и стал ещё более непокорным.

Путь в кино оказался непростым. Он учился в цирковой школе, работал «живой статуей» и пытался запустить собственное уличное шоу. Настоящий успех пришёл только в 29 лет после выхода фильма «Ненависть». Он дважды штурмовал Голливуд, а закрепиться на «Фабрике грёз» помогла роль русского гангстера.

Кассель стабильно возглавляет рейтинги самых некрасивых актеров, но сам относится к этому с иронией. Ведь в списке побед Венсана – известные актрисы и модели, которые были готовы терпеть предательство и измены ради его благосклонности.

Ему удалось покорить не только большой экран, но и одну из самых неприступных красавиц мирового кино – Монику Беллуччи. Как позже признавался сам актёр, он взял эту крепость измором. Только после трёх лет настойчивых ухаживаний Венсан услышал заветное «да». Ради него Моника развелась с предыдущим мужем и даже рискнула карьерой и фигурой – подарила Касселю двух дочерей.

Их брак длился 14 лет и считался образцовым. Но за внешним благополучием скрывались серьёзные конфликты и ссоры. После расставания с Моникой актёр словно поставил себе задачу обеспечить таблоиды постоянным источником новостей. Его роман с 18-летней моделью Тиной Кунаки не сходил с обложек, пока не закончился так же внезапно, как начался. Кассель просто удалил из своих аккаунтов в соцсетях все фотографии молодой жены и появился на публике с новой пассией – тоже моделью, и тоже на 30 лет младше него. Прошлой зимой у пары родился сын.

Поклонники и журналисты гадают, удастся ли 60-летнему сердцееду с третьей попытки осуществить заветную мечту и создать крепкую семью, которой у него никогда не было.