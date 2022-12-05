Художественный вечер в зале искусства Японии

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Музей Востока приглашает провести художественный вечер в зале искусства Японии. Вместе с мастерами из мастерской «Амма» участники мастер-класса «Эскизы в Японском зале» сделают быстрые наброски экспонатов музея.

В Японском зале собраны экспонаты простых и сложных форм, поэтому мастер-класс доступен людям с разным уровнем художественного навыка. Более опытных художников заинтересует скульптура «Сановник в черном» (ХV–ХVI вв.) — интересный пример парадного портрета — или курильница с китайским львом на крышке (ХVIII в.), начинающим предлагается попробовать изобразить разные варианты чайных чаш и сосудов в восточном стиле.

Когда? 8 декабря в 18.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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