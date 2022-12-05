С 16 декабря 2022 года по 23 января 2023 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи пройдет новогодняя выставка «Кроличья нора в 1000 ли», посвященная символу наступающего года по восточному календарю – Черному (Водяному) Кролику.

Образ кролика, доброго символа здоровья и гармонии, будет представлен работами двух художников, последователей различных видов традиционных искусств Китая. Зрители увидят каллиграфию, гравюры, живопись на шелке и бумаге сюан за авторством китайской художницы 王冬梅 Ван Донмей, а также традиционные каменные печати Чжуанькэ и миниатюрную скульптуру в исполнении российского мастера 古丁北卯 Никиты Струкова, одного из немногих европейцев, кому удалось войти в «100 лучших резчиков хэдиао (резьба по плодовым косточкам) Китая».

Объединенные общей концепцией экспонаты предлагают проникнуть вглубь «кроличьей норы», или, другими словами, погрузиться в мир многовековой философии, раскрывающей значение пришедшего из Поднебесной символа. Кролик – очень важный и многогранный персонаж китайской культуры. Его образ сложился из множества преданий и мифов, уходящих корнями в народные обряды, религиозные культы и философские учения.

Что это за мифы? Какие смыслы они несут? Распутать клубок времени и показать, какой длинный путь прошли толкования символа наступающего года – одна из главных задач выставки.

«Значение символа кролика в китайской культуре существенно отличается от того, которое мы встречаем в европейском фольклоре. Знакомя посетителей с традиционными китайскими искусствами, мы рассказываем о восточном символизме, о глубоком внутреннем подтексте, который таит в себе ключ к пониманию мировоззрения и традиций Китая», – говорят создатели выставки.

Выставку сопровождает обширная программа мероприятий: авторские экскурсии, лекции, мастер-классы и даже концерт китайской классической музыки.

Посетители выставки смогут не только увидеть работы двух творческих личностей, вышедших из разных культур – Китая и России, чей союз приводит к рождению совершенно уникальных взглядов на традиционные темы и воплощению идей в неожиданном ракурсе, но и поговорить об истории и развитии китайского искусства.

Гости выставки познакомятся со стилями резьбы каменных печатей и услышат рассказ о техниках и правилах изготовления нэцкэ, попробуют себя в живописи на шёлке – основе китайского изобразительного искусства, – технология создания которой прошла через тысячелетия и дошла до наших дней практически в неизменном виде, узнают, из чего состоит базовое представление о китайской натурфилософии – отправной точке всего, что характерно для культуры Китая, включая медицину, багуа и фэншуй. И конечно же, получат рекомендации, как встретить Китайский Новый Год, чтобы привлечь море удачи!

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