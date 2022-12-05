Тот самый «Тартюф»!

На Основной сцене РАМТа состоится московская премьера «Тартюфа» Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

«Тартюф» в постановке Александра Кузина – образец традиционного театра, сохранившего в исторических костюмах и декорациях живую страсть и нерв жизни. Мастер психологического театра, режиссер ставит великую пьесу Мольера именно как комедию, что бывает редко.

Вместо наращивания новых концептуальных решений и кажущихся необычными интерпретаций, он разворачивается лицом к автору, счищает копоть времени с его остроумия и блеска так, что получается один из самых веселых “Тартюфов” в истории русского театра. (Часто режиссеры упирают на серьезность, инфернальность, строят сценические ребусы вокруг героев. Александр Кузин ставит не “тень” пьесы, а ее свет.)

Главная сила спектакля – блистательный актерский ансамбль. Легко и в лучшем смысле слова театрально (пышно, празднично и при этом точно) артисты разыгрывают историю о том, как хитроумный интриган и фальшивый святоша Тартюф проник в семью Оргона, разбогатевшего буржуа, у которого вдруг возникла потребность «подумать о душе». Постепенно приторные речи захватывают мысли и сердце Оргона, вытесняя оттуда любовь к родным и заставляя забыть осторожность.

Когда? 5 декабря, 19:00.

___________

* Александр Кузин – российский режиссёр и театральный педагог. Народный артист России. Член-корреспондент РАЕН, кандидат педагогических наук, профессор, член Президиума Российского отделения АССИТЭЖ. Лауреат премии им. Ленинского комсомола. Шестикратный лауреат премии имени Фёдора Волкова за заслуги в области театрального искусства, трижды был удостоен премии «Самарская театральная муза» за лучшие режиссёрские работы.

Окончил Ташкентский театральный институт – актерский факультет (1975), затем режиссерский (1983).

Снимался в кино. Сыграл более 40 ролей в Ташкентском русском театре драмы. С 1982 по 1990 гг. работал в этом театре как режиссер.

Впоследствии стажировался в режиссерских лабораториях Г. Товстоногова, А. Эфроса, М. Туманишвили, М. Захарова, А. Шапиро. Поставил около 70 спектаклей. В 1996г. присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ". В 2011г. присвоено почетное звание "Народный артист РФ". Лауреат премии Станиславского 2011г. С 1997г. – член-корреспондент Российской академии естественных наук.

С 1990 по 2003 гг. был главным режиссером (художественным руководителем) Ярославского молодежного театра, где поставил около 40 спектаклей. Среди постановок Кузина - «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера, «На всякого мудреца довольно простоты» и «Бешеные деньги» А.Н. Островского, «Доктор Чехов и другие» по А.П. Чехову, «На дне» и «Последние» М. Горького, «Калигула» А. Камю, «Не играйте с архангелами» Д. Фо, «Лев зимой» У. Голдмэна, «Марафон» К. Конфортеса, «Быть или не быть» У. Гибсона, произведения классиков русской литературы ХХ века - В. Шукшина, Б. Окуджавы, Э. Радзинского, С. Маршака, К. Чуковского, Е. Шварца, пьесы наиболее ярких современных русских авторов - Н.Коляды, Н.Садур, Г.Горина. В 2004г. присвоено ученое звание профессора.

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького Александр Кузин поставил в 2008 году спектакль «Лес» по пьесе А. Островского и «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина Макдонаха, в 2016 году - «Странная Миссис Сэвидж» (комедия Джона Патрика) и в 2021 году - «Тартюф» по пьесе Мольера.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.