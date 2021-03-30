Художник Ваха Бештоев перед выставкой в Европе показал свои картины в Москве

28 мар­та 2021 года в Москве состо­я­лась выстав­ка извест­но­го худож­ни­ка Вахи Бешто­е­ва под назва­ни­ем «Инвер­сия», кото­рая про­шла в посоль­стве Коро­лев­ства Бах­рейн в Рос­сии. Это собы­тие было при­уро­че­но ко Дню Зем­ли. Автор кар­тин при­зы­ва­ет заду­мать­ся об окру­жа­ю­щем нас мире и обра­тить вни­ма­ние на гло­баль­ные про­бле­мы окру­жа­ю­щей сре­ды. На выстав­ке было пред­став­ле­но око­ло два­дца­ти кар­тин, глав­ной из кото­рых худож­ник счи­та­ет «Мол­ча­ние зем­ли». По сло­вам орга­ни­за­то­ров, искус­ство­ве­ды Сау­дов­ской Ара­вии оце­ни­ли ее в 3 млн дол­ла­ров.

«Несмот­ря на пан­де­мию и сло­жив­шу­ю­ся дистан­цию меж­ду людь­ми, жизнь про­дол­жа­ет­ся и серд­ца людей, бла­го­да­ря твор­че­ству ста­но­вят­ся бли­же. Мы под­дер­жи­ва­ли выстав­ку Зура­ба Цере­те­ли и Ника­са Сафро­но­ва, кото­рые про­шли с боль­шим успе­хом, а так­же под­дер­жи­ва­ем твор­че­ство моло­дых худож­ни­ков, реши­тель­ных в выра­же­нии сво­их идей», – рас­ска­зал поче­му под­дер­жал выстав­ку посол Коро­лев­ства Бар­хейн в Рос­сии, Ахмед Абдулрах­ман Махмуд Исма­ил Аль-Саати.

Худож­ник Ваха Бешто­ев гово­рит о сво­их кар­ти­нах и бли­жай­ших планах:

– Выстав­ка назы­ва­ет­ся «Инвер­сия». Это моя инвер­сия, я хочу пока­зать дру­го­го себя. Пока­зать нашу стра­ну, как одну из веду­щих стран в искус­стве в живо­пи­си. Здесь пред­став­ле­ны не все кар­ти­ны, но есть одна из самых доро­гих, кото­рая оце­ни­ва­ет­ся экс­пер­та­ми и аук­ци­о­на­ми в три мил­ли­о­на дол­ла­ров. Я хочу пока­зать что наше рос­сий­ское искус­ство и худож­ни­ки достой­ны быть в аван­гар­де миро­во­го искус­ства, и высо­ко ценить­ся. Это для меня очень важ­но. Здесь есть кар­ти­на, на кото­рой изоб­ра­же­на одна из самых глу­бо­ко­вод­ных рыб, она име­ет окрас, рису­нок, как наша пла­не­та, она назы­ва­ет­ся «Мол­ча­ние Зем­ли». Так­же на ней изоб­ра­же­на малая сол­неч­ная систе­ма. Но я бы не хотел рас­ска­зы­вать всю суть. Ее дол­жен уви­деть каж­дый. Этой осе­нью мы пла­ни­ру­ем сде­лать выстав­ку в Испа­нии, Мад­ри­де при уча­стии испан­ских миро­вых зна­ме­ни­то­стей, в том чис­ле из Гол­ли­ву­да. Будет выстав­ка в Сау­дов­ской Ара­вии, Страс­бур­ге, воз­мож­но, в Бах­рейне. Будет мно­го кар­тин — око­ло ста. Сего­дня пред­став­ле­ны толь­ко два­дцать. Из них три-четы­ре поедут точ­но, осталь­ные новые. Мы гото­вим­ся к миро­во­му рекор­ду, будем делать это в одной из араб­ских стран. Это будет самая боль­шая по раз­ме­рам моза­ич­ная кар­ти­на в мире — трид­цать три метра.

Сам худож­ник явля­ет­ся мно­го­крат­ным побе­ди­те­лем Все­рос­сий­ских твор­че­ских кон­кур­сов, чле­ном сою­за худож­ни­ков и вхо­дит в ТОП-10 худож­ни­ков Рос­сии по вер­сии МК.

Фото — Алек­сандр ХРЕБТОВ

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