Художник Ваха Бештоев перед выставкой в Европе показал свои картины в Москве

28 марта 2021 года в Москве состоялась выставка известного художника Вахи Бештоева под названием «Инверсия», которая прошла в посольстве Королевства Бахрейн в России. Это событие было приурочено ко Дню Земли. Автор картин призывает задуматься об окружающем нас мире и обратить внимание на глобальные проблемы окружающей среды. На выставке было представлено около двадцати картин, главной из которых художник считает «Молчание земли». По словам организаторов, искусствоведы Саудовской Аравии оценили ее в 3 млн долларов.
«Несмотря на пандемию и сложившуюся дистанцию между людьми, жизнь продолжается и сердца людей, благодаря творчеству становятся ближе. Мы поддерживали выставку Зураба Церетели и Никаса Сафронова, которые прошли с большим успехом, а также поддерживаем творчество молодых художников, решительных в выражении своих идей», – рассказал почему поддержал выставку посол Королевства Бархейн в России, Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати.
Художник Ваха Бештоев говорит о своих картинах и ближайших планах:
– Выставка называется «Инверсия». Это моя инверсия, я хочу показать другого себя. Показать нашу страну, как одну из ведущих стран в искусстве в живописи. Здесь представлены не все картины, но есть одна из самых дорогих, которая оценивается экспертами и аукционами в три миллиона долларов. Я хочу показать что наше российское искусство и художники достойны быть в авангарде мирового искусства, и высоко цениться. Это для меня очень важно. Здесь есть картина, на которой изображена одна из самых глубоководных рыб, она имеет окрас, рисунок, как наша планета, она называется «Молчание Земли». Также на ней изображена малая солнечная система. Но я бы не хотел рассказывать всю суть. Ее должен увидеть каждый. Этой осенью мы планируем сделать выставку в Испании, Мадриде при участии испанских мировых знаменитостей, в том числе из Голливуда. Будет выставка в Саудовской Аравии, Страсбурге, возможно, в Бахрейне. Будет много картин — около ста. Сегодня представлены только двадцать. Из них три-четыре поедут точно, остальные новые. Мы готовимся к мировому рекорду, будем делать это в одной из арабских стран. Это будет самая большая по размерам мозаичная картина в мире — тридцать три метра.
Сам художник является многократным победителем Всероссийских творческих конкурсов, членом союза художников и входит в ТОП-10 художников России по версии МК.
Фото — Александр ХРЕБТОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.