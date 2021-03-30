«Думать о плохом полезно», – говорит психолог Александра Харрис

Сего­дня ста­ли неве­ро­ят­ны мод­ны­ми раз­лич­ные прак­ти­ки, осно­ван­ные на пози­тив­ном мыш­ле­нии. Раз­лич­ные инфлю­эн­се­ры и попу­ля­ри­за­то­ры пси­хо­ло­гии посто­ян­но утвер­жда­ют сво­ей ауди­то­рии, что наше сча­стье цели­ком зави­сит от того, на что мы обра­ща­ем вни­ма­ние, поэто­му думать нуж­но исклю­чи­тель­но о при­ят­ном. Подоб­ные идеи на сего­дняш­ний день име­ют огром­ное мно­же­ство после­до­ва­те­лей во всем Мире. И толь­ко недав­но люди ста­ли заду­мы­вать­ся об обрат­ное сто­роне тако­го спо­со­ба мыш­ле­ния и в про­ти­во­по­лож­ность это­му нача­ло обре­тать попу­ляр­ность инверс­ное мышление.

Это про­ти­во­по­лож­ная пози­тив­но­му мыш­ле­нию прак­ти­ка, кото­рая заклю­ча­ет­ся в том, что­бы пред­став­лять себе наи­худ­ший вари­ант раз­ви­тия собы­тий и таким обра­зом бороть­ся со стра­хом. Свое нача­ло эта прак­ти­ка берет из идей сто­и­циз­ма. Сто­и­ки счи­та­ли, что, зара­нее пред­ста­вив наи­худ­ший сце­на­рий раз­ви­тия собы­тий, они смо­гут пре­одо­леть свои стра­хи перед нега­тив­ны­ми пере­жи­ва­ни­я­ми и соста­вить более эффек­тив­ные пла­ны по их предот­вра­ще­нию. Напри­мер, в кри­зис­ной ситу­а­ции на рабо­те, вме­сто того, что­бы убеж­дать себя в том, что все будет хоро­шо, нуж­но пред­ста­вить и мыс­лен­но прой­ти самый худ­ший сце­на­рий, в кото­ром вас уволь­ня­ют. Конеч­ная цель прак­ти­ки в дан­ном слу­чае – обна­ру­жить, что после уволь­не­ния тоже есть, к чему стре­мить­ся, вы пред­став­ля­е­те себе, как какое-то вре­мя пере­жи­ва­е­те, но в кон­це кон­цов начи­на­е­те вос­ста­нав­ли­вать­ся: ищи­те новую рабо­ту, поль­зу­е­тесь сво­бод­ным вре­ме­нем, так или ина­че выкру­чи­ва­е­тесь из финан­со­вых проблем.

Для под­дер­жа­ния эффек­тив­ной жиз­не­де­я­тель­но­сти и непре­рыв­но­го раз­ви­тия чело­ве­ку необ­хо­ди­ма внут­рен­няя моти­ва­ция. Роль моти­ва­ции в повсе­днев­ной жиз­ни и дея­тель­но­сти очень вели­ка. Это то, бла­го­да­ря чему мы еже­днев­но нахо­дим в себе силы рабо­тать и все успе­вать. В осно­ве это­го про­цес­са все­гда лежит жела­ние что-то изме­нить – либо в сво­ей жиз­ни, либо в окру­жа­ю­щем мире, а это жела­ние берет свое нача­ло из неудо­вле­тво­рен­но­сти, кото­рую необ­хо­ди­мо осо­знать. В этом состо­ит допол­ни­тель­ный плюс прак­ти­ки инверс­но­го мышления.

Не каж­дый обла­да­ет бес­пе­ре­бой­ным источ­ни­ком моти­ва­ции и вооб­ще спо­со­бен най­ти свой путь в этом мире. Даже если этот внут­рен­ний запал име­ет­ся, лег­ко пере­го­реть, осо­бен­но — когда ты очень моти­ви­ро­ван, пото­му что на волне вдох­но­ве­ния мы не заме­ча­ем, как рабо­та­ем до пол­но­го исто­ще­ния. Кро­ме того, имен­но в таких ситу­а­ци­ях люди чаще все­го обра­ща­ют­ся к прак­ти­ке пози­тив­но­го мыш­ле­ния как к свое­об­раз­но­му побе­гу от реаль­но­сти. Чело­ве­ку нужен покой и ощу­ще­ние без­опас­но­сти, кото­рые дает прак­ти­ка пози­тив­но­го мыш­ле­ния. Но в конеч­ном ито­ге доволь­но часто это толь­ко тор­мо­зит чело­ве­ка в лич­ност­ном росте и раз­ви­тии, а мыс­лен­но прой­дя все кру­ги ада, мож­но добить­ся более стой­ко­го эффекта.

Пози­тив­ное мыш­ле­ние поз­во­ля­ет убе­дить само­го себя в том, что все хоро­шо и пере­ме­ны не нуж­ны, даже когда на самом деле это не так. Это рабо­та­ет лишь вре­мен­но, когда нуж­но взять пере­дыш­ку и изба­вить­ся от стрес­са, что­бы потом с новы­ми сила­ми менять реаль­ность вокруг себя. Но как посто­ян­ный образ жиз­ни пози­тив­ное мыш­ле­ние совер­шен­но не рабо­та­ет, пото­му что для обре­те­ния ори­ен­ти­ров нуж­но видеть как чер­ное, так и белое. Адеп­ты этой прак­ти­ки неред­ко опи­ра­ют­ся на дово­ды эзо­те­ри­че­ско­го тол­ка, счи­тая, что мыс­ли мате­ри­аль­ны, но на самом деле мате­ри­аль­ны­ми они ста­но­вят­ся толь­ко тогда, когда фор­ми­ру­ют наши наме­ре­ния и опре­де­ля­ют дей­ствия, а не оста­ют­ся про­сто мыс­ля­ми. В этом и кро­ет­ся под­вох дан­ной теории.

Одна­ко, обрат­ная край­ность не менее страш­на и у инверс­но­го мыш­ле­ния так же есть свои мину­сы. Вокруг нас еже­днев­но раз­во­ра­чи­ва­ет­ся мас­са непри­ят­ных собы­тий. Доста­точ­но лишь вклю­чить нена­дол­го теле­ви­зор, что­бы прий­ти в ужас от про­ис­хо­дя­ще­го. Если уде­лять это­му слиш­ком мно­го вни­ма­ния и забы­вать кон­цен­три­ро­вать­ся на пози­ти­ве, очень быст­ро поте­ря­ешь моти­ва­цию функ­ци­о­ни­ро­вать в этом «ужас­ном» мире. Важ­но пом­нить о том, что чест­но выпол­няя свою рабо­ту и даря любовь окру­жа­ю­щим, ты дела­ешь мир лучше.

К сожа­ле­нию или к сча­стью, что­бы дей­ство­вать и при­но­сить поль­зу себе и окру­жа­ю­щим, нам нуж­но видеть в окру­жа­ю­щем мире нега­тив, с кото­рым необ­хо­ди­мо рабо­тать, что­бы пре­об­ра­зо­вать его в пози­тив. Важ­но соблю­дать баланс и не ухо­дить в край­но­сти. Сквозь розо­вые очки мир кажет­ся пре­крас­ным, но, как извест­но, они бьют­ся стек­ла­ми внутрь.

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