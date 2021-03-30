«Думать о плохом полезно», – говорит психолог Александра Харрис

Сегодня стали невероятны модными различные практики, основанные на позитивном мышлении. Различные инфлюэнсеры и популяризаторы психологии постоянно утверждают своей аудитории, что наше счастье целиком зависит от того, на что мы обращаем внимание, поэтому думать нужно исключительно о приятном. Подобные идеи на сегодняшний день имеют огромное множество последователей во всем Мире. И только недавно люди стали задумываться об обратное стороне такого способа мышления и в противоположность этому начало обретать популярность инверсное мышление.
Это противоположная позитивному мышлению практика, которая заключается в том, чтобы представлять себе наихудший вариант развития событий и таким образом бороться со страхом. Свое начало эта практика берет из идей стоицизма. Стоики считали, что, заранее представив наихудший сценарий развития событий, они смогут преодолеть свои страхи перед негативными переживаниями и составить более эффективные планы по их предотвращению. Например, в кризисной ситуации на работе, вместо того, чтобы убеждать себя в том, что все будет хорошо, нужно представить и мысленно пройти самый худший сценарий, в котором вас увольняют. Конечная цель практики в данном случае – обнаружить, что после увольнения тоже есть, к чему стремиться, вы представляете себе, как какое-то время переживаете, но в конце концов начинаете восстанавливаться: ищите новую работу, пользуетесь свободным временем, так или иначе выкручиваетесь из финансовых проблем.
Для поддержания эффективной жизнедеятельности и непрерывного развития человеку необходима внутренняя мотивация. Роль мотивации в повседневной жизни и деятельности очень велика. Это то, благодаря чему мы ежедневно находим в себе силы работать и все успевать. В основе этого процесса всегда лежит желание что-то изменить – либо в своей жизни, либо в окружающем мире, а это желание берет свое начало из неудовлетворенности, которую необходимо осознать. В этом состоит дополнительный плюс практики инверсного мышления.
Не каждый обладает бесперебойным источником мотивации и вообще способен найти свой путь в этом мире. Даже если этот внутренний запал имеется, легко перегореть, особенно — когда ты очень мотивирован, потому что на волне вдохновения мы не замечаем, как работаем до полного истощения. Кроме того, именно в таких ситуациях люди чаще всего обращаются к практике позитивного мышления как к своеобразному побегу от реальности. Человеку нужен покой и ощущение безопасности, которые дает практика позитивного мышления. Но в конечном итоге довольно часто это только тормозит человека в личностном росте и развитии, а мысленно пройдя все круги ада, можно добиться более стойкого эффекта.
Позитивное мышление позволяет убедить самого себя в том, что все хорошо и перемены не нужны, даже когда на самом деле это не так. Это работает лишь временно, когда нужно взять передышку и избавиться от стресса, чтобы потом с новыми силами менять реальность вокруг себя. Но как постоянный образ жизни позитивное мышление совершенно не работает, потому что для обретения ориентиров нужно видеть как черное, так и белое. Адепты этой практики нередко опираются на доводы эзотерического толка, считая, что мысли материальны, но на самом деле материальными они становятся только тогда, когда формируют наши намерения и определяют действия, а не остаются просто мыслями. В этом и кроется подвох данной теории.
Однако, обратная крайность не менее страшна и у инверсного мышления так же есть свои минусы. Вокруг нас ежедневно разворачивается масса неприятных событий. Достаточно лишь включить ненадолго телевизор, чтобы прийти в ужас от происходящего. Если уделять этому слишком много внимания и забывать концентрироваться на позитиве, очень быстро потеряешь мотивацию функционировать в этом «ужасном» мире. Важно помнить о том, что честно выполняя свою работу и даря любовь окружающим, ты делаешь мир лучше.
К сожалению или к счастью, чтобы действовать и приносить пользу себе и окружающим, нам нужно видеть в окружающем мире негатив, с которым необходимо работать, чтобы преобразовать его в позитив. Важно соблюдать баланс и не уходить в крайности. Сквозь розовые очки мир кажется прекрасным, но, как известно, они бьются стеклами внутрь.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.