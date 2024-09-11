«Хуже всех»: киноистория о хейте, принятии и лайках

История о больших сомнениях большой героини – «Хуже всех», фильм-открытие программы «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля. В главных ролях – Римма Латышева, Софья Аржаных, Микита Воронов, Евгения Добровольская и Александр Обласов.

«Хуже всех» – дебютная работа Александры Кармаевой и потенциально громкое событие в юношеском кино. Знакомые образы и мотивы предстанут в новом свете, а классический подростковый конфликт откликнется на реалии эпохи.

Сюжет разворачивается вокруг одиннадцатиклассницы Ксюши Субботиной (Римма Латышева), чьи не по-девичьи задиристый и бойкий характер и неординарная внешность вызывают насмешки окружающих. Грандиозные мечты о музыкальном номере на последнем звонке рушатся, когда самая популярная девочка школы и по совместительству главный организатор мероприятия Света Баранова (Софья Аржаных) отказывает Ксюше в выступлении. На личном фронте – без перемен, красавчик возлюбленный (Микита Воронов) не обращает на Субботину никакого внимания. И когда кажется, что в противостоянии со своими переживаниями Ксюша терпит поражение, на помощь приходят соцсети. Виртуальный образ «Жирухи» быстро обзаводится армией поклонников и настоящим влиянием – теперь, когда на стороне Ксюши лайки и репосты, ей предстоит взглянуть на себя и свои проблемы по-новому. К тому же – детские забавы обрастают недетскими последствиями.

Александра Кармаева, режиссёр:

«Каждый день сотни тысяч людей внутренне “хейтят” себя за свою внешность, а это не просто мешает жить, это разрушительно. Во время работы над сценарием я брала интервью у подростков, которых не принимают, буллят. Больше всего меня испугало то, что обычно это начинается в семье. Кто-то из взрослых говорит ребенку “ты недостаточно хорош”, и ребенок привыкает так относиться к себе, а потом допускает подобное поведение от окружающих. Это ужасно. Мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали искать недостатки и полюбили себя, а освободившуюся энергию направили на творчество и веселье».

Для создателей было очевидно, что успех проекта во многом зависит от актёрского состава – классический конфликт отцов и детей, известный по знаменитым художественным высказываниям, и неоднократно изученная в кино «школьная тема» не могли получить нового дыхания без ярких исполнителей разнохарактерных ролей. Так, родителей Ксюши на экране воплотили народная артистка Российской Федерации и актриса МХТ имени А.П. Чехова Евгения Добровольская («Небесный суд», «На тебя уповаю», «Клетка для канареек») и Александр Обласов («Мажор», «Сёстры», «ГДР»). Не обошлось без талантливой молодёжи – своеобразную антагонистку истории сыграла Софья Аржаных («Цикады»), а романтический интерес главной героини – Микита Воронов («Happy End»).

Кастинг на ведущую роль прошли более тысячи актрис. Итогом долгого поиска идеальной Ксюши Субботиной стало утверждение Риммы Латышевой, выпускницы Государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства, для которой роль станет кинодебютом.

Римма Латышева, актриса:

«Моя героиня – девочка-подросток 16 лет, которая, как и большинство подростков, не знает кто она, кем хочет стать и как быть любимой и любить. На протяжении картины Ксюша проходит огромное количество испытаний, которые она сама себе и придумала. Думаю, это фильм о буллинге. В самом начале буллят Ксюшу, а впоследствии мы понимаем, во что может превратиться человек, которого буллят: он либо справляется, становится сильнее и не дает себя в обиду, либо превращается в такого же человека и буллит других».

Автор сценария – выпускница ВГИКа (мастерская М.А. Хмелик, М.О. Воденко) Лика Панкратова. В 2016 году её сценарий «Доказательство от противного» занял третье место на Санкт-Петербургском питчинге дебютных проектов. Сценарий «Обзорная экскурсия» вошёл в лонг-лист Московского питчинга дебютантов в 2018 году. Продюсеры фильма – Фёдор Попов, Владимир Малышев.

Фёдор Попов, продюсер:

«Одна из наших ключевых задач – поддерживать и продвигать молодые таланты. Мы помогаем начинающим деятелям кино на всех этапах, чтобы на выходе получилась действительно достойная картина, сложившаяся из идеи и упорной работы дебютанта. Второй год подряд фильмы студии попадают в конкурс Московского международного кинофестиваля, что подтверждает целостность, качество и высокий профессиональный уровень работ команды».

Фильм «Хуже всех» создан продюсерским центром «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.