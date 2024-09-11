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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Вера»: Премьера авторской экранизации культового фильма о влюбленных подростках «Вам и не снилось»

editor
By editor
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вера фильм по мотивам повести вам и не снилось

Драма «Вера» режиссера Иры Волковой снята по мотивам знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Это совершенно новая авторская экранизация, в которой главной героиней стала мама Ромки Вера в исполнении Виктории Толстогановой. Новую музыку для фильма написал легендарный композитор Алексей Рыбников.

Влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. В роли Людмилы, мамы Юльки, выступила Ольга Сутулова («Бендер: Начало», «Последний министр», «Содержанки»), в роли мужа Веры Кости – Алексей Розин («Мастер и Маргарита», «Триггер», «Почка»). Роль бабушки Ромки исполнила актриса Ольга Лапшина («Человек из Подольска», «Сансара», «Душегубы»), а мамы Алены Старцевой – Наталья Бочкарева («Бендер: Начало», «Счастливы вместе»).

Съемки проходили с августа 2022 года по июнь 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а также в Мурманске на знаменитом ледоколе «Ленин». Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ, производством занимался Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького.
Первый публичный показ «Веры» состоялся 4 декабря 2023 года при полном зале в московском кинотеатре «Художественный» в рамках конкурсной программы II Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Ранее проект был представлен в конкурсе на фестивале экранизаций «Читка 2.0». В 2024 году картина получила специальный диплом жюри «За актерский ансамбль» на VIII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон» и стала фильмом открытия XI Забайкальского международного кинофестиваля. 7 июля исполнительницу главной роли Викторию Толстоганову наградили за лучшую женскую роль на церемонии закрытия XXX Международного кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине.

«Наша интерпретация знаменитой повести выходит в прокат в символическую дату. 45 лет назад именно в сентябрьском номере журнала “Юность” была впервые опубликована повесть “Вам и не снилось”. Юбилей празднуется и со дня рождения режиссера первой экранизации, Ильи Фреза – 2 сентября ему исполнилось бы 115 лет. В начале учебного года завязывается сама история, на которую мы решили посмотреть совсем с другой точки зрения. Уверена, зрители оценят новый взгляд сценаристки Ярославы Пулинович и режиссера Иры Волковой, а также бесподобную игру Виктории Толстогановой», — говорит генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

«”Вера” создавалась не как ремейк легендарного фильма, а как совершенно новое авторское кино по мотивам литературного источника – не менее легендарной повести. Внимательный зритель найдет и различия, и важные связующие нити между нашим фильмом, повестью и первой экранизацией. Мы исследуем образ мамы Ромки, её драму и причины поведения, добавляем факты. При этом наша история трагична, как книга. И снова звучит музыка Алексея Рыбникова, но совершенно новая и актуальная», — рассказывает Генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

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