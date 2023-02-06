«Иду к тебе»: лирическое настроение от группы «Петровский Бэнд» передалось слушателям

Новый коллектив из города Алексин Тульской области «Петровский Бэнд» представил свой второй сингл «Иду к тебе». Песня создана в стиле русской эстрадной песни, с элементами рока и лирического шансона. Основной посыл песни – настоящая любовь, которая пока ещё не сбылась наяву.

«История, рассказанная в песне, возникла очень давно и всё это время ждала своего часа, пока в один день, стихи случайно не нашёл один из участников группы. Он моментально их оценил, и мы пришли к выводу, что песню необходимо доделывать. Мы всем коллективом собрались на студии, дописали текст, написали музыку и в результате, песня появилась на свет. Честно говоря, результат нас очень порадовал, и мы искренне полюбили эту работу. Надеемся, что слушатели тоже справедливо оценят эту песню, ведь она действительно вызывает бурю эмоций от своего содержания и смысла, который, в какой-то степени, знаком каждому», - признаются участники коллектива.

«Петровский Бэнд» - российская группа из города Алексин, Тульская область. Исполняет песни в жанре поп, рок, шансон. Группа основана в 2020-м году, с того времени принимает активное участие в культурной жизни Тульской области. Впервые громко заявили о себе на телеканале «Россия 24» в День Космонавтики, исполнив песню «Космонавты». По признанию фронтмена коллектива, их цель – объединить поколения при помощи своего творчества.

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