В России вышла первая песня, написанная нейросетью

Перед запуском нейросети «MusicLM» от Google российские программисты заявили о запуске первой нейросети, пишущей тексты для песен.

Новая российская компания получила название «Neuro Song». Используя современные технологии, создатели планируют разгадать «формулу хита» и научить нейросеть создавать песни, которые будут залетать в топ-чарты. Для этого они обучают программу песнями, которые попадали в российские чарты за последний год. Новый уникальный материал для артистов будет создаваться с использованием дополнительных данных: идеи для новой песни, базы слов, которые могут быть использованы нейросетью в тексте, жанра, настроения и других характеристик.

Недавно состоялась премьера первой песни, написанной с использованием «Neuro Song». Ей стала совместная песня групп Френдли Файа и Читмил. Трек попал на обложку официального плейлиста «Яндекс Музыки» и еще в несколько плейлистов от Яндекса и VK Music.

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