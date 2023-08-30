Maxim Zavidia презентовал клип «Я чужой»

28 августа в легендарном Мумий Тролль Бар состоялась презентация нового клипа Maxim Zavidia на песню «Я Чужой».

К этому вечеру артист подошел основательно и подготовил для всех гостей сюрприз в виде сольного выступления с музыкантами, где прозвучали самые знаковые песни «Именно та», «Take Control», «Черная роза», «Моя Ми», «Кто мы», «Забери меня», а также грядущий релиз «Было и было».

Перед кульминацией вечера Максим поблагодарил всю съемочную команду и пригласил на сцену режиссера клипа Марину Гаину, продюсера съемки Ксению Разуван, VFX-дизайнера Брокша, визажиста отвечавшего за все образы и внешний вид актеров в кадре Ольгу Чернигину, а также своего продюсера Дениса Ухова.

В этот вечер исполнителя пришли поддержать друзья и коллеги: Маргарита Позоян, Меседа Багаудинова (Экс-Виа Гра), Сергей Ашихмин (Группа Инь-Ян), Никита Никитин (продюсер Нового Радио), Олег Влади, Ирина Олифер, Екатерина Кейру, Олег Пилягин (Неприятный Пилягин), Елена Фрейман, Елена Новикова, Anna Kravt, Рома Неваш, Liza Diez, Dj Sasha Born, Dj Nik Forestino, Влад Зотов, Семён Леманов, Олеся Евстигнеева, Владислав Лис, Влад Келли, Sorokin, NJohn и многие другие.

Также в этот вечер прозвучали ремиксы на песни Максима Завидия от Dj Sasha Born и Nik Forestino. Ремикс на песню «Я чужой» сейчас покоряет стрименговые платформы.

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