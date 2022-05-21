Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» открыл выставку «Другие», посвященную женскому фотопортрету

20 мая в литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» открылась выставка «Другие», подготовленная при участии Серпуховского историко-художественного музея, историко-художественного музея «Новый Иерусалим» и частных коллекционеров.

В экспозиции представлена галерея женских фотопортретов, выполненных в различных техниках, сменявших друг друга на протяжении 70 лет развития фотографии: от самых первых дагерротипов 1840-1850 гг., существовавших в единственном экземпляре, до массовой фотографии конца XIX – начала ХХ веков.

Главные героини выставки – девочки, девушки-гимназистки, барышни-невесты, молодые женщины – жены и матери и, наконец, дамы почтенного возраста.

«Озвучат» фотопортреты эпохи литературные образы женщин, созданные их современником – писателем А.П. Чеховым.

Визуальный и литературный ряд дополнят подлинные предметы – женские и детские костюмы, аксессуары, безделушки. Все это, собранное вместе, представит образ женщины ушедшей эпохи и даст возможность посетителям поразмышлять о том, насколько они или мы действительно «другие».

Выставка будет работать до 15 августа.

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