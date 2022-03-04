Тематические ролики о Госфильмофонде России начали показывать в московском метро

​В рамках сотрудничества Госфильмофонда России и ГУП «Московский метрополитен» на экранах метро можно увидеть мини-сюжеты о деятельности главного киноархива страны.

«Жители Москвы проводят в транспорте много времени. Чтобы оно проходило быстрее, а поездки не отнимали много сил и становились комфортнее, по задаче Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем новые сервисы для пассажиров. На экранах метро мы транслируем не только информацию о работе транспорта, но и другие ролики, которые позволяют скоротать время в дороге, узнать что-нибудь интересное и полезное. Поэтому очень рады сотрудничеству с Госфильмофондом», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.​

Как восстанавливают старые фильмы и какие есть техники окрашивания кино, чем занимается киномеханик и что такое кинетоскоп – это и многое другое можно узнать из мини-сюжетов на мониторах в вагонах московского метро.

«Мы хотим рассказать не только про историю и текущую деятельность Госфильмофонда, но также необычные и занимательные факты. Московское метро по праву можно назвать феноменом городской культуры. Именно поэтому данная площадка отлично подходит для популяризации нашего богатого кинонаследия. И если после такого знакомства возникнет желание посмотреть фильмы из ведущего киноархива страны, можно дойти до кинотеатра «Иллюзион», где до сих пор ощущается атмосфера фильмов, демонстрируемых с пленки», – отметил врио генерального директора Госфильмофонда России Роман Чистяков.

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Всего в цикле более 10 роликов, каждый из них длится чуть дольше минуты. Видеосюжеты также можно увидеть на официальном YouTube-канале Госфильмофонда.

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Часть роликов развенчает мифы о том, что кино всегда было черно-белым и немым, рассказав о ранних техниках окрашивания и кинопоказах в сопровождении музыки. ​Еще несколько роликов посвящены формированию коллекции Госфильмофонда, профессиям реставратора и архивиста, а также устройству первых кинотеатров и реакции зрителей на первые кинопоказы.

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