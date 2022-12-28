III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» открывается в Гостином дворе Москвы

С 24 января по 5 февраля 2023 года в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве пройдёт III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России, Министерства иностранных дел РФ. Организаторы – Фонд «Уникальная страна», Ассоциация «Наследие и традиции», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Цель выставки – показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона. Выставка-форум имеет актуальную патриотическую направленность и способствует консолидации российского общества.

Масштаб

«Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки, площадь 10 000 кв.м, 57 регионов Российской Федерации, 10 стран зарубежья, более 1200 участников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 50 000 посетителей, 55 деловых и культурных мероприятий, конференций, 70 показов дизайнерских коллекций одежды.

На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов: живопись, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, историко-музейная экспозиция, церковное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат. Помимо обширной экспозиции, в программе выставки запланированы: деловые сессии, интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа, показы моды.

За три года выставка-форум «Уникальная Россия» зарекомендовала себя как масштабное культурное и социально-политическое событие выставочного формата, показывающее красоту и богатство регионов России, соединяющее прошлое, настоящее и будущее нашей страны.

История

Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая.

III выставка-форум «Уникальная Россия» приурочена к 100-летию Первой Всероссийской Художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в марте 1923 года. Тогда было решено сосредоточить в центре страны образцы художественной промышленности со всей огромной территории СССР, обозреть, исследовать их, и осуществить заветную мечту русской революции — внедрить искусство в жизнь. Впервые в истории выставок были сформулированы требования к экспонентам, которые могли бы дать четкое понимание самого понятия художественной промышленности. Нынешняя выставка наследует лучшие традиции своей великой предшественницы.

В рамках выставки «Уникальная Россия» будет представлена экспозиция «Сестры милосердия военного времени», организованная Женским Патриотическим Обществом, Благотворительным Фондом помощи ветеранам войн «Жизнь солдата» и Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

В экспозиции будут показаны исторические павильоны Красного Креста на ведущих Всероссийских и Всемирных выставках 1882, 1893, 1896 и других годов. Отдельный раздел будет посвящен работе Сестёр Милосердия в ходе Крымской войны, Русско-Турецкой войны, Японской войны, Первой Мировой войны, Великой отечественной войны, а также современных военных конфликтов Афганистана, Сирии и Специальной военной операции на Украине.

Будет также представлена Экспозиция православного искусства, организованная Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства при поддержке Экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству. Экспозиция объединит светские и церковные организаций связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью и традиционной культурой и ремеслом.

Экспозиция

«Уникальная Россия» покажет посетителям авторскую керамику и фарфор; лаковую миниатюру; эмальерное искусство; художественную обработку стекла, металла, камня; виртуозную резьбу по кости и дереву; кружевоплетение и вышивку, художественную обработку пуха, эксклюзивные ювелирные изделия; предметы интерьера и декора; дизайнерскую, этническую одежду и аксессуары. Произведения искусства, демонстрируемые на выставке, можно будет не только увидеть, но и приобрести.

Коллективные региональные стенды представят Республики Татарстан, Башкирия, Крым; Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская, Калужская, Московская области и другие регионы России. «Изюминкой» станет яркая экспозиция мастеров из Крыма и Татарстана, а также уникальные изделия уэленских косторезов. А мастера богородской школы резьбы по дереву будут создавать арт-объекты прямо на выставке.

Культурная программа выставки удивит феерическим Фестивалем Этномоды «Этноподиум», организованным Евразийской Ассоциацией этнодизайнеров. Он станет ярким воплощением единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства. Основная тема Фестиваля – «Национальный костюм – культурный код народа». В «Этноподиуме» примут участие дизайнеры современной этнической моды народов России и стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, а также модельные агентства из Москвы, Иркутска, Красноярска, Тывы, Кызыла.

Состоятся и волшебные показы моды «Magic Fashion Week» от молодых московских дизайнеров. Отдельным событием на выставке станет и серия показов дизайнеров проекта «Русский авангард в культурном коде современной моды».

На предстоящей III выставке-форуме «Уникальная Россия» будет впервые организована Международная выставка традиционного искусства «Золотые руки мира» и одноименный конкурс при поддержке Российской Ассоциации Международного Сотрудничества (РАМС).

Пройдет презентация военно-исторического общества «Поэты Донбасса» и благотворительный концерт в пользу раненых, организованный Русским народным телеканалом «Жар-Птица» и Музыкально-литературным проектом «Чаепитие по-московски».

На выставке «Уникальная Россия» будет реализовано несколько спецпроектов:

Арт-проект «Вечная Женственность», передвижной выставочный проект вышитых картин — «Жизнь прекрасна!», секция художественной куклы ТСХДПИ представит экспозицию авторских кукол на тему «Уникальная Россия. Современный взгляд художников на культурное наследие, связь и многообразие народностей России».

Торжественная передача фресок, выполненных студентами факультета Церковных художеств ПСТГУ в храм святых Петра и Павла при Главном военном госпитале Н.Н. Бурденко (1707 г. постройки).

Акция «Письмо солдату». На выставке любой посетитель сможет написать письмо или подготовить посылку для передачи через благотворительный фонд «Москва – фронту» солдатам в зону СВО.

Резонанс

В начале 2022 года II выставку-форум посетили, несмотря на эпидемиологические сложности, более 31 000 гостей, а онлайн-аудитория форума составила более 3,5 млн зрителей. Выставку отметили своим визитом министр финансов РФ Антон Силуанов, легендарный шахматист и общественный деятель Анатолий Карпов, лидер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов, сенаторы, члены Федерального собрания РФ, представители МИДа РФ, депутаты Госдумы и Мосгордумы, общественные деятели и искусствоведы, представители Московской ассоциации предпринимателей, коллекционеры, галеристы и деятели искусства.

В рамках выставки предусмотрены премии и конкурсы: «Золотые руки России», «Золотые руки мира».

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