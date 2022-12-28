The Limba, JONY, Егор Крид, А4 представили клип на новый трек «Новогодняя песня»

23 декабря состоялся релиз трека «Новогодняя песня», исполнителями которого стали блогер Влад A4 и популярные артисты The Limba, JONY, Егор Крид.
Предновогодняя суета - это всегда приятные хлопоты, атрибуты праздника: елка, подарки, гирлянды, свечи и бенгальские огни. А что еще способно дополнить праздник и поднять настроение? Ну, конечно, новогодняя музыка.
На днях на ютуб-канале Влада Бумаги вышел клип на трек «Новогодняя песня», который стал настоящим подарком для всех подписчиков и слушателей. Дружеская и теплая атмосфера буквально окунает в ощущение праздника и новогодней сказки.
За 3 дня клип собрал почти 7 миллионов просмотров, и это далеко не предел. В комментариях подписчики делятся новогодним настроением, которое им подарили исполнители, отмечают восторг на коллаборацию исполнителей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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