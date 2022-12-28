На ВДНХ открываются «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды

28 декабря в обновленном павильоне №42 на Главной выставке страны откроются интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды. Для гостей и жителей столицы Главная выставка страны, Кремлевская школа верховой езды и Центр национальных конных традиций подготовили долгожданный подарок к новому, 2023 году — здесь гости смогут познакомиться с обширной экспозицией музея, посвященной истории коневодства, и увидеть костюмированные конные шоу.

«Музей лошади» и Конный театр открываются в павильоне №42 в рамках создания на ВДНХ первого в России Центра национальных конных традиций. Он основан на базе павильонов №41, 42 и 43, построенных в 1954 году в рамках тематического раздела «Животноводство» как единый комплекс «Коневодство».

«Целью проекта является возрождение деятельности специализированных отраслевых павильонов Выставки. Так, например, павильон №42 до 1958 года использовался как манеж для показа и экспертизы различных животных, с 1963-го по 1967-й — для демонстрации экспозиции, посвященной методам и достижениям в советском коневодстве и конном спорте. В конце 1960-х годов здесь проводились цирковые представления, в том числе новогодние, а в рамках празднования Дня цирка 1967 года здесь выступали известные советские артисты — Карандаш и Олег Попов. Исторические павильоны №41, 42 и 43 сегодня приспособлены под конюшни, места для проведения интерактивных шоу-программ, занятий конным спортом, проведение соревнований и профильных семинаров», — рассказал Сергей Юрьевич Шогуров, генеральный директор ВДНХ.

Первый в России интерактивный «Музей лошади» включает восемь выставочных залов, где можно познакомиться со всеми этапами эволюции лошадей, узнать факты из биологии животных, попасть в конюшенную мастерскую, а также больше узнать о профессиях конного мира и мировых школах верховой езды и увидеть репродукции картин и скульптур, центральной фигурой в которых выступает лошадь.

Главные преимущества «Музея лошади» — интерактивность, современный подход и мультимедийное оснащение. Экспозиция переносит гостей на много веков назад и создает эффект присутствия, где в реальном времени можно наблюдать, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, раскрыть географию и классификацию современных пород лошадей.

Так, в зале «Кавалерия сквозь года» представлена экспозиция, посвященная взаимодействию человека и лошади как боевых товарищей, а в одном из других залов можно познакомиться с мировыми школами верховой езды, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В отличие от других тематических музейных площадок в экспозиции «Музея лошади» на ВДНХ можно познакомиться со всеми гранями конного мира — от происхождения лошадей и профессий до знакомства с ролью лошади в мировой и национальной спортивной культуре и традициях. Сегодня в мире отсутствуют аналоги подобного формата экспозиции. Похожие практики есть в Парке лошадей Кентукки в США, где представлены экспонаты истории использования лошадей в жизнедеятельности человека, или в Музее живых лошадей и пони в Шантийи, где можно посетить выставку коллекции конного снаряжения», — отметил генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Владимирович Петров.

В павильоне №42 можно не только увидеть экспонаты и прикоснуться к инструментам шорника, кузнеца, ветеринара, но и выйти в поле с конем в виртуальном пространстве и сделать памятный снимок.

Главным отличием Центра национальных конных традиций на ВДНХ является Конный театр Кремлевской школы верховой езды, которого нет в составе ни одной из музейных площадок мира.

В репертуаре — музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных видеомэппинг-технологий. На сцене перед зрителями выступят члены команды Кремлевской школы верховой езды — семейный дуэт Аиды Гаджимирзаевой и Вадима Колодочкина. Артисты единственные в России исполняют элемент «Свободная лошадь «на скакалке», а также номер, во время которого пара лошадей синхронно выполняет пируэты на задних ногах. Так, в 2011 году артисты Кремлевской школы верховой езды были приглашены в Великобританию для выступления на конном фестивале «Вокруг света за 60 лет и 90 минут» в честь бриллиантового юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II.

Для гостей ВДНХ «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды откроется 28 декабря. В период новогодних каникул посетить экспозицию музея можно будет по сеансам, которые начинаются в 10:00 и 10:20, а увидеть выступление артистов Конного театра можно в 11:30.

С 2015 года на территории Центра проводились работы по реставрации исторических павильонов №41, 42 и 43, которые были построены в 1954 году в рамках тематического раздела «Животноводство» как единый комплекс «Коневодство». Так, в павильоне №42 была проведена полная реконструкция с сохранением старинных колонн, гранитного пола и сводчатого купола.

Весной 2022 года для посетителей был открыт выводной круг, где с марта по сентябрь прошло более 44 мероприятий, в том числе Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В летнем сезоне 2022 года выводной круг стал одной из самых популярных площадок Выставки среди гостей — за это время события площадки посетили свыше 300 тысяч человек.

Также в этом году в павильоне №43 заработала показательная конюшня Центра национальных конных традиций, где проходят экскурсии, на которых посетители узнают историю коневодства, знакомятся с устройством современной конюшни и правилами содержания лошади.

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