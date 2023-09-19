История о деревянной кукле, которая ожила в добрых руках папы Карло, известна наизусть и любима многими поколениями. Но каждое новое обращение к этой мудрой и волшебной сказке открывает что-то новое в нас и в наших детях. Роль Буратино в спектакле исполнил молодой талантливый актер Алексей Ярмущик, выпускник Высшей школы сценических искусств, мастерская Александра Коручекова.

Режиссером постановки стала Алла Решетникова, художник - Дмитрий Ершов. «Золотой ключик» стал уже четвертой совместной работой этого творческого тандема – ранее в репертуаре МГТ появились постановки для детей «Морозко», «Малыш и Карлсон» и «Щелкунчик», созданные режиссером Аллой Решетниковой и художником Дмитрием Ершовым. По-лубочному яркие, добрые и обаятельные образы Ершова очень похожи на мир детских фантазий. В сказке о приключениях Буратино его необычный мир нашел воплощение не только в костюмах и декорациях, но и ожил на мультимедийном экране, где возникают то картины города с его фантастическими обитателями, среди которых вприпрыжку бежит в школу Буратино, то глубины пруда Тортиллы с невероятными рыбинами (видеограф Евгений Гомоной).

Под стать образам художника выстроен и пластический рисунок, в котором существуют актеры – для каждого придумана своя яркая «кукольная» пластика (хореограф Анна Гилунова). По замыслу режиссера, все герои спектакля, включая Карабаса Барабаса, - куклы, рожденные фантазией папы Карло. Именно он создает не только веселого деревянного человечка, но и всех героев этой сказки, которые и становятся настоящими «учителями жизни» для Буратино. Благодаря Мальвине, Пьеро и Артемону он учится тому, что мы в ответе за любой свой поступок, благодаря проделкам Лисы Алисы и Кота Базилио - осознает важность знания, честности и дружбы, а Тортилла преподает Буратино уроки мудрости. Но самый ценный дар своему творению преподносит, конечно же, папа Карло. Он кроется за потайной дверцей, которую в финале откроют Буратино и его друзья, и этот финал отличается от сказки А.Толстого.

Простодушный, доверчивый, озорной Буратино, как и каждый ребенок, открывает для себя большой и сложный мир, еще не зная, что каждый взрослый может оказаться другом или врагом, умным или глупцом, жуликом или верным товарищем. Мир огромен, красив, и вокруг так много соблазнов и опасностей, - но и радости тоже невероятно много!

«Золотой ключик» в Губернском театре – захватывающая история о постижении мира каждым ребенком. О том, как много в нас с рождения заложено любви к жизни, к творчеству. Вместе с Буратино мы узнаем, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний, и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые.

Рассказывая о постановке, режиссер спектакля Алла Решетникова отметила: «Очень хотелось рассказать новым, современным языком историю, которую мы все любим с детства, а самое главное - сделать выпуклым то, что для меня является актуальным. Папа Карло говорит, что он создал Буратино для радости. Каждый маленький человек рождается в мир для радости, и нам важно это не растерять. Каждый ребенок, как и Буратино, совершенно открыт сердцем к миру и готов принимать и впитывать все, что угодно. От нас зависит, каким он станет, доброе в него будет вложено или негативное. Попасть в Страну Дураков - чрезвычайно просто, но какого труда стоит стать Человеком».

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