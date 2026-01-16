Интерактивный музей «Шоу-макет „Моя Россия“» на ВДНХ дополняется в режиме открытой мастерской

Новый интерактивный музей «Шоу-макет „Моя Россия“» в павильоне № 33 на ВДНХ воплощает философию музея как живого динамичного процесса — его гости не просто знакомятся с экспозицией, но и становятся свидетелями ее создания. На глазах посетителей строятся новые объекты — здания, города и целые регионы России.

Масштабный интерактивный музей, расположенный на площади более 1 300 кв. метров, задуман как проекция всего разнообразия географических зон и культурных традиций нашей страны — от Калининграда, самого западного города России, до Камчатки — ее восточного рубежа. Уже сейчас готовы детальные реалистичные макеты Москвы и Московской области, Кронштадта, Калининграда и его окрестностей.

Посетители музея могут наблюдать, как завершаются работы по созданию макета Санкт-Петербурга: скоро северная столица предстанет перед гостями во всем своем великолепии, и можно будет полюбоваться ее дворцами, мостами и набережными. Заканчивается «строительство» Ленинградской области и других населенных пунктов Северо-Западного федерального округа: городов Кировска, Мурманска, поселка Териберка, а также полуострова Рыбачий.

Проект и каркас моделей рождается в мастерских за закрытыми дверями, сейчас там создается макет городов центральной России, территории от Великого Новгорода до Сочи. Вскоре они переместятся в пространство экспозиции на ВДНХ и постепенно будут дополняться деталями — уже в присутствии посетителей. В дальнейших планах организаторов — детализированные миниатюры городов Северного Кавказа, Крыма, Алтая, Урала, северных регионов и многое другое.

Создание даже небольшого объекта для экспозиции — это очень тонкая и кропотливая работа, которая занимает несколько недель, а то и месяцев. Ведь каждый элемент композиции — это не абстрактный образ, а миниатюрная копия исторического здания или парка. Так, например, на макет московской ГЭС-2 ушло 14 недель. Расположение объектов приближено к реальной географии и градостроительной компоновке — здесь в приоритете достоверность.

Макет по своему замыслу динамичен: в городах живут люди, происходят события, по дорогам движется транспорт, день и ночь сменяют друг друга. Если рассматривать экспозицию внимательно, можно найти литературных и сказочных персонажей, а также другие сюрпризы. Дополняет впечатление мультимедийное проекционное шоу с использованием анимации, света и звука.

Каждый посетитель обязательно найдет на карте России места, куда захочется отправиться в самое ближайшее время. Например, туристы, не очень хорошо знакомые со столичными достопримечательностями, с интересом изучают Кремль, Коломенское и Царицыно, Патриаршие пруды, ВДНХ и выстраивают маршруты для прогулок.

Проект «Моя Россия» вырос из успешного шоу-макета «Золотое кольцо», который уже шесть лет привлекает туристов в Ярославле. Кстати, ярославская мастерская занимается созданием макетов и для московской экспозиции. А города Золотого кольца тоже появятся на карте России в шоу-музее на ВДНХ.

Фото: пресс-служба ВДНХ