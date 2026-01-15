Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРАН учредила Золотую медаль имени Н.Н. Миклухо-Маклая

РАН учредила Золотую медаль имени Н.Н. Миклухо-Маклая

T1
By T1
128
1880-е..Миклухо-Маклай Н.Н.. фото в Сиднее.
Фото: пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая

Награда будет присуждаться российским ученым за выдающиеся исследования в области изучения проблем этнологии, антропологии и востоковедения.

В 2026 году исполняется 180-лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая (1846-1888). Символично, что присуждение медали планируется приурочить ко дню рождения ученого – 17 июля 1846 г.

В XXI в. видится важным сохранение памяти и преумножение наследия знаменитого ученого и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. Личность ученого вызывала живой интерес благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах. Особенно значительными были его заслуги в области этнографии и физической антропологии. Н.Н. Миклухо-Маклай оставил после себя важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и народов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, навязывания чужих стереотипов, осуществления принудительной культурной интеграции и колониальной политики.

В 1870–1880-х годах ученый предпринял многочисленные экспедиции в Юго-Восточной Азии, с которыми можно ознакомиться на виртуальной карте Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая, подготовленной Фондом им. Миклухо-Маклая.

Информация о жизни и деятельности знаменитого соотечественика представлена на официальных ресурсах Фонда им. Миклухо-Маклая.

Предыдущая статья
Новый сезон шпионского детектива «Художник» выходит в эфир

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru