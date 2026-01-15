РАН учредила Золотую медаль имени Н.Н. Миклухо-Маклая

Награда будет присуждаться российским ученым за выдающиеся исследования в области изучения проблем этнологии, антропологии и востоковедения.

В 2026 году исполняется 180-лет со дня рождения Н.Н. Миклухо-Маклая (1846-1888). Символично, что присуждение медали планируется приурочить ко дню рождения ученого – 17 июля 1846 г.

В XXI в. видится важным сохранение памяти и преумножение наследия знаменитого ученого и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая. Личность ученого вызывала живой интерес благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах. Особенно значительными были его заслуги в области этнографии и физической антропологии. Н.Н. Миклухо-Маклай оставил после себя важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и народов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, навязывания чужих стереотипов, осуществления принудительной культурной интеграции и колониальной политики.

В 1870–1880-х годах ученый предпринял многочисленные экспедиции в Юго-Восточной Азии, с которыми можно ознакомиться на виртуальной карте Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая, подготовленной Фондом им. Миклухо-Маклая.

Информация о жизни и деятельности знаменитого соотечественика представлена на официальных ресурсах Фонда им. Миклухо-Маклая.