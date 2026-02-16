Тимофей и Варвара впервые вошли в топ-5 самых популярных имен новорожденных

Т—Ж проанализировал данные ЕГР ЗАГС (топ-5 самых популярных мужских и женских имен по России в целом и каждому региону в отдельности за 2021—2025 годы), а также данные Портала открытых данных Правительства Москвы (топ-100 мужских и женских имен в Москве).

Основные выводы:

В общероссийский список самых популярных имен вошли Тимофей и Варвара — оба на пятом месте среди мужских и женских имен соответственно. Выбыли из списка лидеров Виктория и Максим.

Первые четыре места с прошлого года остались неизменными: София, Ева, Анна, Мария среди девочек и Михаил, Александр, Артем, Матвей среди мальчиков.

Имя Михаил оказалось самым популярным в 59, а имя София — в 57 субъектах Российской Федерации. При этом впервые за пять лет и в Москве, и Санкт-Петербурге родители девочек чаще выбирали другое имя — Анна.

В топ-50 мужских имен сильнее всего выросла популярность имени Петр: 47-е место, плюс девять позиций по сравнению с 2024 годом. Заметно популярнее стали имена Леон (+8 мест), Григорий, Савелий и Юрий (+5).

В топ-50 женских имен больше всего прибавили имена Айлин (+13 позиций, 32-е место), Аврора (+11 позиций), Вера и Амелия (+6).

Общероссийские лидеры по популярности

Среди женских имен первое место по популярности пятый год подряд удерживает имя София. Затем идут имена Ева, Анна и Мария. Список неизменный с 2022 года, когда имя Ева поднялось с четвертого места на второе. Но в 2025 впервые из топ-5 выпало имя Виктория, уступив место имени Варвара.

Популярность мужских имен изменилась сильнее: в 2025 году, как и в предыдущие два года, самыми распространенными оказались имена Михаил, Александр, Артем и Матвей. Заметим, что имя Александр с 2021 года сохраняет второе место, только однажды уступив его имени Артем, при этом популярность Артемов неуклонно снижается. Имя Максим выбыло из списка лидеров, а пятым по популярности впервые стало имя Тимофей.

Как различается список самых востребованных имен от региона к региону

Если посмотреть на традиции именования детей в самых крупных по численности населения регионах, то здесь выделяются Татарстан, Башкортостан и Дагестан. В первых двух республиках среди мальчиков традиционно доминирует имя Амир, а в Дагестане — Мухаммад. В Татарстане также чаще всего называют девочек Амина, а вот в Башкортостане, где это имя также было самым популярным три предыдущих года, его впервые сменило имя Ева. В Дагестане же с 2022 года девочек чаще всего называют Марьям.

Изменения в топ-50 мужских имен

Доступны также данные по 100 самым популярным мужским и женским именам — но только по Москве. Как мы видели ранее, в Москве традиции именования детей в целом не сильно отличаются от общероссийских.

Новичком в топ-10 стал Роман — на три строчки выше, чем в прошлом году. Выбыло из десятки самых популярных имя Дмитрий.

В топ-50 мужских имен сильнее всего выросла популярность имени Петр: 47-е место, плюс девять позиций. Заметно популярнее стало имя Леон: 29-е место, плюс восемь позиций. Имена Григорий, Савелий и Юрий прибавили по пять строчек и занимают 35, 39 и 43-е места соответственно.

Из вариантов, теряющих популярность, сильнее всего упало имя Умар: минус 12 позиций, 40-е место. Имена Макар и Али опустились на шесть строк, до 41-го и 44-го места, Алексей и Никита утратили по четыре позиции и опустились на 22-е и 34-е места соответственно.

Изменения в топ-50 женских имен

Главная новость среди женских имен — что в Москве имя София уступило многолетнее лидерство Анне и расположилось теперь на втором месте по популярности.

Среди женских имен сильнее всего выросла популярность имени Айлин — плюс 13 позиций, 32-е место, а также имени Аврора — плюс 11 позиций, 37-я строчка. Имена Вера и Амелия укрепились на шесть позиций. Заметнее всего упала популярность имен Марьям, Маргарита и Диана — на семь мест, а также имен Аиша и Стефания — на пять строчек. Популярность остальных имен в топ-50 изменилась не более чем на четыре позиции вниз или вверх.