Интерес к сатирической прозе Салтыкова-Щедрина вырос на 76%

В преддверии 200-летия М. Е. Салтыкова-Щедрина, которое отмечается 27 января, книжный сервис Литрес проанализировал спрос на произведения писателя-юбиляра и на сатирическую литературу в целом. В январе 2026 года (01.01.2026–26.01.2026) интерес пользователей к прозе Салтыкова-Щедрина вырос на 76% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2025–26.01.2025). Самым популярным у россиян произведением автора стал роман «Господа Головлёвы».

27 января в России отмечают 200-летие классика сатирической литературы М.Е. Салтыкова-Щедрина. Специально к этой дате книжный сервис Литрес проанализировал спрос на произведения писателя. В январе 2026 года (01.01.2026–26.01.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи цифровых книг юбиляра выросла на 76% в сравнении с аналогичным периодом в 2025 году (01.01.2025–26.01.2025). Литрес также фиксирует увеличение спроса на книги Салтыкова-Щедрина за последний год: в период с 27 января 2025 года по 26 января 2026 года интерес вырос на 48% в сравнении с идентичным временным отрезком год назад (27.01.2024–26.01.2025).

Самым популярным (по количеству взятий в сервисе) произведением писателя за последний год (27.01.2025–26.01.2026) стал роман «Господа Головлёвы». На втором месте – сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», на третьем – роман «История одного города». Замыкают топ-5 также сатирические сказки – «Дикий помещик» и «Премудрый пискарь», соответственно.

За последний год (27.01.2025–26.01.2026) интерес пользователей также вырос к сатирической литературе в целом. Выручка с контента в жанре «юмор и сатира» увеличилась на 15% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом (27.01.2024–26.01.2025). В общем рейтинге самой популярной сатирической литературы за год роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» расположился на пятой строчке, в то время как год назад занимал восьмую.