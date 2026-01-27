Отечественные композиторы пользуются большей популярностью, чем зарубежные

К 270-летию со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта сервис «КИОН Музыка» составила список стран, уроженцы которых наиболее часто фигурируют в чарте произведений-шедевров мировой классики. Лидером рейтинга стали выходцы из Российской Империи и СССР, среди них пальма первенства у Петра Чайковского. Далее – представители итальянской и немецкой школы. Композитор-юбиляр самый востребованный автор из Австрии, которая заняла четвертую позицию в топе.

27 января 1756 года родился австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт, чье творческое наследие оказало влияние на развитие музыкального искусства. Специально к этой памятной дате «КИОН Музыка» оценила прослушивания произведений-шедевров мировой классики и выяснила, композиторы каких стран (по месту рождения) пользуются наибольшей популярностью среди аудитории сервиса за последние шесть месяцев (19.07.2025 г. — 19.01.2026 г.). Возглавляют список выходцы из Российской Империи и СССР. Именно их имена больше всего (40%) фигурировали в рейтинге самых востребованных композиций. На втором месте по частоте упоминаний представители итальянской школы (24%), за ними – уроженцы Германии (10%). Закрывают топ-5 музыканты, рожденные в Австрии, Франции (по 8%) и Норвегии (6%).

Петр Чайковский – самый популярный композитор среди его коллег из Российской Империи и СССР. Пользователи наиболее часто слушали его музыку, звучащую в балетах «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Серебро отошло Сергею Рахманинову, а бронза – Араму Хачатуряну. Один из величайших композиторов XX века Сергей Прокофьев занял четвертое место. На пятой строчке остановился Родион Щедрин.

Среди музыкантов, рожденных в Италии, наибольшим спросом пользуется творчество Антонио Вивальди, который вошел в историю не только как автор музыкальных произведений, но и как непревзойденный скрипач. Сочинения Георга Фридриха Генделя вызвали наибольший интерес в сравнении с другими творениями композиторов-уроженцев Германии. Юбиляр Вольфганг Амадей Моцарт самый востребованный автор из Австрии, а Жорж Бизе – из Франции. В ряду норвежских деятелей аудитория выделила для себя Эдварда Грига.

Самые популярные композиции Вольфганга Амадея Моцарта по числу прослушиваний за период с 19 июля 2025 года по 19 января 2026 года: