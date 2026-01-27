Более 50 фильмов из пяти стран подано на участие в кинофестивале Музея Победы

Более 50 заявок из пяти стран (Россия, Республика Беларусь, Республика Сербская, Индия, Мавритания) подано на участие в конкурсной программе VI Международного фестиваля Правильного кино. Основной площадкой кинофорума, который пройдет с 21 по 28 апреля, станет Музей Победы на Поклонной горе. Показы также состоятся в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.

«Кинофестиваль традиционно приурочен к празднованию Дня Победы. Его основная цель — укрепление престижа и популяризация кино, основанного на традиционных ценностях, сохранение преемственности поколений и памяти о подвигах предков», — подчеркнули в Музее Победы.

В рамках фестиваля в Музее Победы будут показаны художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные ленты как российского, так и зарубежного производства. Зрители увидят лучшие фильмы, созданные на основе семейных ценностей, воспитывающие любовь к своей стране и уважение к истории Родины.

Организаторы Фестиваля – ООО «ТМ-Фильм», Музей Победы.