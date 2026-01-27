Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUБолее 50 фильмов из пяти стран подано на участие в кинофестивале Музея...

Более 50 фильмов из пяти стран подано на участие в кинофестивале Музея Победы

editor
By editor
58
заглушка

Более 50 заявок из пяти стран (Россия, Республика Беларусь, Республика Сербская, Индия, Мавритания) подано на участие в конкурсной программе VI Международного фестиваля Правильного кино. Основной площадкой кинофорума, который пройдет с 21 по 28 апреля, станет Музей Победы на Поклонной горе. Показы также состоятся в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.

«Кинофестиваль традиционно приурочен к празднованию Дня Победы. Его основная цель — укрепление престижа и популяризация кино, основанного на традиционных ценностях, сохранение преемственности поколений и памяти о подвигах предков», — подчеркнули в Музее Победы.

В рамках фестиваля в Музее Победы будут показаны художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные ленты как российского, так и зарубежного производства. Зрители увидят лучшие фильмы, созданные на основе семейных ценностей, воспитывающие любовь к своей стране и уважение к истории Родины.

Организаторы Фестиваля – ООО «ТМ-Фильм», Музей Победы.

Предыдущая статья
Вирусные треки, ИИ-песни и гимн России
Следующая статья
«Они потрясли мир. Ален Делон. Дьявольская красота»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru