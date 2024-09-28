Round University Ranking 2024

Round University Ranking представляет предметный рейтинг RUR 2024. Команда RUR рада объявить о расширении охвата предметных областей в выпуске этого года. В дополнение к существующим шести предметным категориям включены 25 рейтингов, охватывающие более узкие предметные области, что позволяет заинтересованным сторонам получить более полную оценку международного образования и научных исследований.

В постоянно развивающемся мире образования крайне важно держать руку на пульсе академической успеваемости. Для всех, кто инвестирует в высшее образование, от студентов, ищущих свои идеальные учебные заведения, до исследователей и преподавателей, ищущих первоклассных партнеров, публикация Round University Ranking (RUR) 2024 по предметным областям является важной вехой. Издание RUR этого года содержит множество сведений о мировом академическом ландшафте, представленных с помощью всеобъемлющих предметных рейтингов.

Предметные области RUR

Традиционно предметные рейтинги RUR насчитывают 6 предметных областей:

Гуманитарные науки

Науки о жизни

Медицинские науки

Естественные науки

Социальные науки

Технические науки

Предметные рейтинги составляются с использованием специально разработанной методологии, включающей 20 индикаторов. Эти показатели охватывают различные аспекты деятельности университета и подразделяются на четыре ключевых направления:

Качество преподавания (40% от итоговой оценки) Качество исследований (40%) Уровень интернационализации (10%) Уровень финансовой устойчивости (10%)

В свою очередь, в рамках каждого из четырех направлений выделяется по 5 отдельных индикаторов, таких как: соотношение количества студентов на одного преподавателя, количество цитирований в расчете на одного преподавателя и научного сотрудника, доля иностранных студентов и преподавателей и т. д. Данные по каждому показателю приводятся к 100-бальной шкале и ранжируются в порядке убывания. Таким образом, возможно измерить качественно несоизмеримую информацию: в рамках единой шкалы оценить как уровень образования, так и уровень науки в университете.

Рейтинги по узким предметным областям

Помимо широких предметных областей, в рамках рейтинга RUR выделяется 25 рейтингов по узким направлениям. Эти рейтинги ориентированы на тех абитуриентов и их родителей, которые уже точно определились с направлением обучения. Особенно такие рейтинги актуальных для абитуриентов, рассматривающих программы уровня магистратуры и PhD.

Узкие предметные области согласно классификации RUR включают следующие направления:

Биохимия, генетика и молекулярная биология

Бизнес, управление и бухгалтерский учет

Химическая инженерия

Химия

Компьютерные науки

Науки о принятии решений

Стоматология

Науки о Земле и планетах

Экономика и эконометрика

Энергетика

Инжиниринг

Науки об окружающей среде

Медицинские профессии

Иммунология и микробиология

Материаловедение

Математика

Медицина

Междисциплинарные науки

Нанотехнологии

Нейронаука

Ядерное образование и технологии

Сестринское дело

Фармакология, токсикология и фармацевтика

Физические науки

Психология

Ветеринария

Каждый из этих рейтингов строится на основе библиометрической системы Lens и оценивает университеты по пяти ключевым показателям:

Количество публикаций

Количество цитирований

Ссылки на статьи

Количество цитируемых патентов

Количество высокоцитируемых статей

Результаты России в предметных рейтингах RUR 2024

Российские вузы продемонстрировали впечатляющие результаты в предметных рейтингах RUR 2024. Ведущие университеты России существенно улучшили своим результаты, особенно по естественным и техническим дисциплинам, которые исторически были сильны в России.

ТОП-10 университетов России по техническим дисциплинам:

56. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

73. Томский государственный университет

101. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

136. Университет ИТМО

178. Санкт-петербургский государственный университет

207. МГТУ им. Н. Э. Баумана

211. Казанский федеральный университет

240. Томский политехнический университет

267. Московский физико-технический институт

354. Московский авиационный институт

ТОП-10 университетов России по естественно-научному профилю:

39. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

44. Московский физико-технический институт

93. Томский государственный университет

96. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

138. Томский политехнический университет

199. Российский университет дружбы народов

250. Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого

261. Казанский федеральный университет

293. Санкт-петербургский государственный университет

314. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Также следует отметить, что Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» впервые занял 5-ю позицию в мире в рамках узкого предметного рейтинга RUR Nuclear Education and Technology, прибавив одну строчку относительно предыдущего года. Всего же в данный предметный рейтинг вошли 5 российских университетов:

5. НИЯУ МИФИ

57. СПбПУ

62. Tомский политехнический университет

152. МГУ им. М. В. Ломоносова

277. Уральский федеральный университет

Динамика мировых результатов предметных рейтингов RUR 2024

В узких предметных рейтингах RUR 2024 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других. В том числе:

В рейтинге Chemistry в топ-20 мирового рейтинга 18 вузов из Китая (против 16 в 2024 году), возглавляемые Университетом Циньхуа. Оставшиеся 2 места из первой двадцатки представлены университетами Сингапура: 4-я позиция – Наньянгский технологический институт, 9-я – Национальный университет Сингапура.

В рейтинге Chemical Engineering в топ-20 мирового рейтинга 16 вузов из Китая (годом ранее 14). Номером один в мире стал Китайский университет науки и технологий. Из традиционных лидеров общего рейтинга представлены только 2 вуза: Северо-западный университет (США) – 9 позиция, Университет Калифорнии в Беркли – 20 позиция.

В рейтинге по инжинирингу первые 3 позиции занимает два университета из Сингапура: Наньянгский технологический университет, Национальный университет Сингапура. На 3-й строчке расположился Гонконгский политехнический университет.

В рейтинге Computer Science первые строчки занимают 2 университета из Сингапура, 3 из Китая. Знаменитый MIT же вовсе расположился на 6-м месте, уступая Университету Циньхуа (5-я строчка). И на удивление, один из признанных мировых лидеров в области Компьютерных наук – Университет Карнеги Меллон оказался на 28-й строчке глобального списка.

Общий вывод на основе данных рейтингов по узким предметным направлениям можно сделать следующий: в точных науках уже произошел поворот с Запада на Восток. Во многих рейтингах в первой десятке, двадцатке нет ни одного вуза из Cеверной Америки и Западной Европы. И, напротив, мы видим большое число университетов из Китая, России, Сингапура, Гонконга в списке ведущих вузов мира.

О рейтинге университетов RUR

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 84 стран мира на протяжении 15 лет (2010-2024) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входят рейтинги по укрупненным предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.