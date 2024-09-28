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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RURound University Ranking 2024

Round University Ranking 2024

editor
By editor
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rur 2024

Round University Ranking представляет предметный рейтинг RUR 2024. Команда RUR рада объявить о расширении охвата предметных областей в выпуске этого года. В дополнение к существующим шести предметным категориям включены 25 рейтингов, охватывающие более узкие предметные области, что позволяет заинтересованным сторонам получить более полную оценку международного образования и научных исследований.

В постоянно развивающемся мире образования крайне важно держать руку на пульсе академической успеваемости. Для всех, кто инвестирует в высшее образование, от студентов, ищущих свои идеальные учебные заведения, до исследователей и преподавателей, ищущих первоклассных партнеров, публикация Round University Ranking (RUR) 2024 по предметным областям является важной вехой. Издание RUR этого года содержит множество сведений о мировом академическом ландшафте, представленных с помощью всеобъемлющих предметных рейтингов.

Предметные области RUR

Традиционно предметные рейтинги RUR насчитывают 6 предметных областей:

  • Гуманитарные науки
  • Науки о жизни
  • Медицинские науки
  • Естественные науки
  • Социальные науки
  • Технические науки

Предметные рейтинги составляются с использованием специально разработанной методологии, включающей 20 индикаторов. Эти показатели охватывают различные аспекты деятельности университета и подразделяются на четыре ключевых направления:

  1. Качество преподавания (40% от итоговой оценки)
  2. Качество исследований (40%)
  3. Уровень интернационализации (10%)
  4. Уровень финансовой устойчивости (10%)

В свою очередь, в рамках каждого из четырех направлений выделяется по 5 отдельных индикаторов, таких как: соотношение количества студентов на одного преподавателя, количество цитирований в расчете на одного преподавателя и научного сотрудника, доля иностранных студентов и преподавателей и т. д. Данные по каждому показателю приводятся к 100-бальной шкале и ранжируются в порядке убывания. Таким образом, возможно измерить качественно несоизмеримую информацию: в рамках единой шкалы оценить как уровень образования, так и уровень науки в университете.

Рейтинги по узким предметным областям

Помимо широких предметных областей, в рамках рейтинга RUR выделяется 25 рейтингов по узким направлениям. Эти рейтинги ориентированы на тех абитуриентов и их родителей, которые уже точно определились с направлением обучения. Особенно такие рейтинги актуальных для абитуриентов, рассматривающих программы уровня магистратуры и PhD.

Узкие предметные области согласно классификации RUR включают следующие направления:

  • Биохимия, генетика и молекулярная биология
  • Бизнес, управление и бухгалтерский учет
  • Химическая инженерия
  • Химия
  • Компьютерные науки
  • Науки о принятии решений
  • Стоматология
  • Науки о Земле и планетах
  • Экономика и эконометрика
  • Энергетика
  • Инжиниринг
  • Науки об окружающей среде
  • Медицинские профессии
  • Иммунология и микробиология
  • Материаловедение
  • Математика
  • Медицина
  • Междисциплинарные науки
  • Нанотехнологии
  • Нейронаука
  • Ядерное образование и технологии
  • Сестринское дело
  • Фармакология, токсикология и фармацевтика
  • Физические науки
  • Психология
  • Ветеринария

Каждый из этих рейтингов строится на основе библиометрической системы Lens и оценивает университеты по пяти ключевым показателям:

  • Количество публикаций
  • Количество цитирований
  • Ссылки на статьи
  • Количество цитируемых патентов
  • Количество высокоцитируемых статей
  • Результаты России в предметных рейтингах RUR 2024

Российские вузы продемонстрировали впечатляющие результаты в предметных рейтингах RUR 2024. Ведущие университеты России существенно улучшили своим результаты, особенно по естественным и техническим дисциплинам, которые исторически были сильны в России.

ТОП-10 университетов России по техническим дисциплинам:

  • 56. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • 73. Томский государственный университет
  • 101. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
  • 136. Университет ИТМО
  • 178. Санкт-петербургский государственный университет
  • 207. МГТУ им. Н. Э. Баумана
  • 211. Казанский федеральный университет
  • 240. Томский политехнический университет
  • 267. Московский физико-технический институт
  • 354. Московский авиационный институт

ТОП-10 университетов России по естественно-научному профилю:

  • 39. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • 44. Московский физико-технический институт
  • 93. Томский государственный университет
  • 96. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
  • 138. Томский политехнический университет
  • 199. Российский университет дружбы народов
  • 250. Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого
  • 261. Казанский федеральный университет
  • 293. Санкт-петербургский государственный университет
  • 314. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

Также следует отметить, что Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» впервые занял 5-ю позицию в мире в рамках узкого предметного рейтинга RUR Nuclear Education and Technology, прибавив одну строчку относительно предыдущего года. Всего же в данный предметный рейтинг вошли 5 российских университетов:

  • 5. НИЯУ МИФИ
  • 57. СПбПУ
  • 62. Tомский политехнический университет
  • 152. МГУ им. М. В. Ломоносова
  • 277. Уральский федеральный университет

Динамика мировых результатов предметных рейтингов RUR 2024

В узких предметных рейтингах RUR 2024 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других. В том числе:

В рейтинге Chemistry в топ-20 мирового рейтинга 18 вузов из Китая (против 16 в 2024 году), возглавляемые Университетом Циньхуа. Оставшиеся 2 места из первой двадцатки представлены университетами Сингапура: 4-я позиция – Наньянгский технологический институт, 9-я – Национальный университет Сингапура.

В рейтинге Chemical Engineering в топ-20 мирового рейтинга 16 вузов из Китая (годом ранее 14). Номером один в мире стал Китайский университет науки и технологий. Из традиционных лидеров общего рейтинга представлены только 2 вуза: Северо-западный университет (США) – 9 позиция, Университет Калифорнии в Беркли – 20 позиция.

В рейтинге по инжинирингу первые 3 позиции занимает два университета из Сингапура: Наньянгский технологический университет, Национальный университет Сингапура. На 3-й строчке расположился Гонконгский политехнический университет.

В рейтинге Computer Science первые строчки занимают 2 университета из Сингапура, 3 из Китая. Знаменитый MIT же вовсе расположился на 6-м месте, уступая Университету Циньхуа (5-я строчка). И на удивление, один из признанных мировых лидеров в области Компьютерных наук – Университет Карнеги Меллон оказался на 28-й строчке глобального списка.

Общий вывод на основе данных рейтингов по узким предметным направлениям можно сделать следующий: в точных науках уже произошел поворот с Запада на Восток. Во многих рейтингах в первой десятке, двадцатке нет ни одного вуза из Cеверной Америки и Западной Европы. И, напротив, мы видим большое число университетов из Китая, России, Сингапура, Гонконга в списке ведущих вузов мира.

О рейтинге университетов RUR

Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 84 стран мира на протяжении 15 лет (2010-2024) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входят рейтинги по укрупненным предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.

  • Princeton University
  • California Institute of Technology (Caltech)
  • Stanford University
  • Georgia Institute of Technology
  • Tsinghua University
  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • Northwestern University
  • Johns Hopkins University
  • University of Pennsylvania
  • University of Michigan
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