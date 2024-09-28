Round University Ranking 2024

Round University Ranking представляет предметный рейтинг RUR 2024. Команда RUR рада объявить о расширении охвата предметных областей в выпуске этого года. В дополнение к существующим шести предметным категориям включены 25 рейтингов, охватывающие более узкие предметные области, что позволяет заинтересованным сторонам получить более полную оценку международного образования и научных исследований.
В постоянно развивающемся мире образования крайне важно держать руку на пульсе академической успеваемости. Для всех, кто инвестирует в высшее образование, от студентов, ищущих свои идеальные учебные заведения, до исследователей и преподавателей, ищущих первоклассных партнеров, публикация Round University Ranking (RUR) 2024 по предметным областям является важной вехой. Издание RUR этого года содержит множество сведений о мировом академическом ландшафте, представленных с помощью всеобъемлющих предметных рейтингов.
Предметные области RUR
Традиционно предметные рейтинги RUR насчитывают 6 предметных областей:
- Гуманитарные науки
- Науки о жизни
- Медицинские науки
- Естественные науки
- Социальные науки
- Технические науки
Предметные рейтинги составляются с использованием специально разработанной методологии, включающей 20 индикаторов. Эти показатели охватывают различные аспекты деятельности университета и подразделяются на четыре ключевых направления:
- Качество преподавания (40% от итоговой оценки)
- Качество исследований (40%)
- Уровень интернационализации (10%)
- Уровень финансовой устойчивости (10%)
В свою очередь, в рамках каждого из четырех направлений выделяется по 5 отдельных индикаторов, таких как: соотношение количества студентов на одного преподавателя, количество цитирований в расчете на одного преподавателя и научного сотрудника, доля иностранных студентов и преподавателей и т. д. Данные по каждому показателю приводятся к 100-бальной шкале и ранжируются в порядке убывания. Таким образом, возможно измерить качественно несоизмеримую информацию: в рамках единой шкалы оценить как уровень образования, так и уровень науки в университете.
Рейтинги по узким предметным областям
Помимо широких предметных областей, в рамках рейтинга RUR выделяется 25 рейтингов по узким направлениям. Эти рейтинги ориентированы на тех абитуриентов и их родителей, которые уже точно определились с направлением обучения. Особенно такие рейтинги актуальных для абитуриентов, рассматривающих программы уровня магистратуры и PhD.
Узкие предметные области согласно классификации RUR включают следующие направления:
- Биохимия, генетика и молекулярная биология
- Бизнес, управление и бухгалтерский учет
- Химическая инженерия
- Химия
- Компьютерные науки
- Науки о принятии решений
- Стоматология
- Науки о Земле и планетах
- Экономика и эконометрика
- Энергетика
- Инжиниринг
- Науки об окружающей среде
- Медицинские профессии
- Иммунология и микробиология
- Материаловедение
- Математика
- Медицина
- Междисциплинарные науки
- Нанотехнологии
- Нейронаука
- Ядерное образование и технологии
- Сестринское дело
- Фармакология, токсикология и фармацевтика
- Физические науки
- Психология
- Ветеринария
Каждый из этих рейтингов строится на основе библиометрической системы Lens и оценивает университеты по пяти ключевым показателям:
- Количество публикаций
- Количество цитирований
- Ссылки на статьи
- Количество цитируемых патентов
- Количество высокоцитируемых статей
- Результаты России в предметных рейтингах RUR 2024
Российские вузы продемонстрировали впечатляющие результаты в предметных рейтингах RUR 2024. Ведущие университеты России существенно улучшили своим результаты, особенно по естественным и техническим дисциплинам, которые исторически были сильны в России.
ТОП-10 университетов России по техническим дисциплинам:
- 56. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- 73. Томский государственный университет
- 101. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
- 136. Университет ИТМО
- 178. Санкт-петербургский государственный университет
- 207. МГТУ им. Н. Э. Баумана
- 211. Казанский федеральный университет
- 240. Томский политехнический университет
- 267. Московский физико-технический институт
- 354. Московский авиационный институт
ТОП-10 университетов России по естественно-научному профилю:
- 39. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- 44. Московский физико-технический институт
- 93. Томский государственный университет
- 96. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
- 138. Томский политехнический университет
- 199. Российский университет дружбы народов
- 250. Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого
- 261. Казанский федеральный университет
- 293. Санкт-петербургский государственный университет
- 314. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Также следует отметить, что Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» впервые занял 5-ю позицию в мире в рамках узкого предметного рейтинга RUR Nuclear Education and Technology, прибавив одну строчку относительно предыдущего года. Всего же в данный предметный рейтинг вошли 5 российских университетов:
- 5. НИЯУ МИФИ
- 57. СПбПУ
- 62. Tомский политехнический университет
- 152. МГУ им. М. В. Ломоносова
- 277. Уральский федеральный университет
Динамика мировых результатов предметных рейтингов RUR 2024
В узких предметных рейтингах RUR 2024 особенно заметна впечатляющая динамика вузов из стран так называемого Глобального Юга: Китая, Саудовской Аравии, Малайзии и других. В том числе:
В рейтинге Chemistry в топ-20 мирового рейтинга 18 вузов из Китая (против 16 в 2024 году), возглавляемые Университетом Циньхуа. Оставшиеся 2 места из первой двадцатки представлены университетами Сингапура: 4-я позиция – Наньянгский технологический институт, 9-я – Национальный университет Сингапура.
В рейтинге Chemical Engineering в топ-20 мирового рейтинга 16 вузов из Китая (годом ранее 14). Номером один в мире стал Китайский университет науки и технологий. Из традиционных лидеров общего рейтинга представлены только 2 вуза: Северо-западный университет (США) – 9 позиция, Университет Калифорнии в Беркли – 20 позиция.
В рейтинге по инжинирингу первые 3 позиции занимает два университета из Сингапура: Наньянгский технологический университет, Национальный университет Сингапура. На 3-й строчке расположился Гонконгский политехнический университет.
В рейтинге Computer Science первые строчки занимают 2 университета из Сингапура, 3 из Китая. Знаменитый MIT же вовсе расположился на 6-м месте, уступая Университету Циньхуа (5-я строчка). И на удивление, один из признанных мировых лидеров в области Компьютерных наук – Университет Карнеги Меллон оказался на 28-й строчке глобального списка.
Общий вывод на основе данных рейтингов по узким предметным направлениям можно сделать следующий: в точных науках уже произошел поворот с Запада на Восток. Во многих рейтингах в первой десятке, двадцатке нет ни одного вуза из Cеверной Америки и Западной Европы. И, напротив, мы видим большое число университетов из Китая, России, Сингапура, Гонконга в списке ведущих вузов мира.
О рейтинге университетов RUR
Round University Ranking (RUR) – это международный рейтинг университетов, издаваемый Рейтинговым Агентством RUR. Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 84 стран мира на протяжении 15 лет (2010-2024) по 20 индикаторам, измеряющими 4 направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе. Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входят рейтинги по укрупненным предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки.
- Princeton University
- California Institute of Technology (Caltech)
- Stanford University
- Georgia Institute of Technology
- Tsinghua University
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Northwestern University
- Johns Hopkins University
- University of Pennsylvania
- University of Michigan