Интрига! Частная Коллекция или Чья это Коллекция?

У коллекционеров особый статус. Они стоят на вершине арт-мира, их внимания и расположения добиваются художники, галеристы и критики.

Представляемое на торгах VLADEY собрание уникально тем, что начало формироваться задолго до появления новой волны коллекционеров современного российского искусства в начале 2000-х. В нем соединились произведения как классиков нонконформизма, так и поколения новой волны Фурманного и Чистопрудного 1980-х.

Аукцион VLADEY ЧК дарит любителям искусства редкую возможность познакомиться и приобрести работы из частного собрания, недоступного ранее для широкой публики. Топ-лотами торгов станут шедевры нонконформизма: крупноформатная живопись Михаила Рогинского, узнаваемая «оптическая» работа Сергея Шаблавина, авторский «березовый» мотив Николая Овчинникова, а также редкий офорт Дмитрия Плавинского.

Значительная часть коллекции отведена звездам концептуального искусства: выразительная работа с библейским пейзажем Андрея Филиппова, триптих Вадима Захарова, знаменитый автопортрет в образе Энди Уорхола Юрия Альберта, пронзительная живопись Андрея Ройтера, загадочная композиция Игоря Макаревича, ироничные работы-кредитные карты Владимира Мироненко и виртуозная игра с медиумами от Евгения Митты. Многообразие стилей и сюжетов советского неофициального искусства демонстрирует ряд камерных объектов Эрнста Неизвестного.

Нашлось место в коллекции и молодым авторам. Уникальная подборка работ

Владимира Логутова подчеркивает интерес коллекционера к поиску новых талантов. И в этом поиске важна репрезентативность, если уже нашел и оценил по достоинству — собирай «глубоко», не останавливайся на одной работе.

На торгах представлено и искусство знаменитого Горкома графиков: яркие геометрические образы Валерия Юрлова, метафизическая композиция участника «Бульдозерной выставки» Сергея Бордачева, самобытная «репортажная» живопись Натты Конышевой, супрематическая композиция с Мазерати от Бориса Бича. Две работы Ларисы Звездочетовой-Резун, выполненные в необычной декоративно-прикладной технике, отсылают к андеграундному движению в Фурманном переулке. Неофициальное искусства 60-х представлено экспрессивными абстракциями Зенона Комиссаренко и Юрия Васильева-MON. Сегодня каждая из этих работ символизирует веху в истории российского современного искусства.

Андрей Ройтер. Без названия. 1983. Холст, масло, 150х190 см

Андрей Рудьев. I’ll be back. 2011. Фанера, бумага, 75х154 см

Андрей Филиппов. Заверт. 1988. Холст, масло, 160х120 см

Андрей Филиппов. Ромб 3. 1990. Холст, масло, 140х140 см

Вадим Захаров. Триптих. 1986. Холст, масло, 50х35 см. Три части

Владимир Мироненко. Первая советская кредитная карта. Mastercard № 1. Это вам за Сталина. 1989-1990. Холст, масло, 95х195 см

Георгий Литичевский. Гимнастика йога. 1989. Холст, масло, 100х400 см. Все части

Гийя Абрамишвили, Борис Матросов. Без названия. 1990. Холст, масло, шелкография, 50х40 см

Гийя Абрамишвили, Борис Матросов. Без названия. 1990. Холст, масло, шелкография, 50х40 см

Дмитрий Плавинский. Бегущая во тьме. 1972. Офорт. 85х164 см. Тираж 14 из 15

Игорь Макаревич. Композиция с пистолетом. 1974. Оргалит, бумага, холст, рельеф, смешанная техника, 60х80 см

Константин Латышев. Доброта. 1994. Холст, акрил, 74х74 см

Михаил Рогинский. Бардак. 1995. Холст, масло, 455х224

Сергей Шаблавин. Пересечение времен. 1993. Холст, масло, 130х130

Эдуард Гороховинский. Прощание с временем. 1997. Бумага, тушь, 76х57 см

Юрий Альберт. Автопортрет в виде другого художника. 1992. Холст, шелкография, 114х57 см

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments). С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.