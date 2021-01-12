7 января 2021 года у команды AMARIA вышел релиз клипа на песню «Это и есть жизнь», которая вошла в новый альбом «Воин света».

Можно ли показать историю любви, саму любовь, саму жизнь в проникновенных новеллах всего за четыре минуты? Да. Режиссёру и автору идеи клипа Анастасии Карелиной удалось сделать практически невозможное.

«Пронизанный добротой, невероятно красочный и целостный видеоклип призван пробудить в зрителе радость, детские воспоминания, позволить испытать естественные, не надуманные переживания. Это может стать детоксом для души, избавлением от бесконечной суеты и привычки откликаться лишь на экстремальное, будоражащее, часто – пугающее, – говорит о своей работе Анастасия Карелина.

«Клип, который создала Настя, – прекрасный и вдохновляющий новогодний подарок», – именно так определяет его сама AMARIA.

Презентация клипа состоялась 24 декабря 2020 года в «Квартире-44» на Ордынке. Кроме AMARIA в квартирнике приняли участие Евгения Рыбакова, KRASSNA, Юлия Теуникова, Лера Охотницкая.

Фотограф Сергей ПОМАДЧИН

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