«Раритет 20-х, 30-х». Фортепианный концерт Георгия Тадоровского в клубе «Высоцкий»

Георгий Тадоровский – певец в стиле классической эстрады 20-х, 30-х. Исполняет винтажную музыку начала 20-х, 30-х годов. В его репертуаре русские танго, салонные романсы. Но особо ценен его классический джаз, который уникален для российского слушателя.

Концертная деятельность Георгия началась недавно. Первый концерт прошел только в июле, но Георгий уже успел выступить на множестве площадок Москвы от небольших арт-кафе до Московских джаз-клубов.

Георгий Тадоровский исполняет джазовые композиции в особом стиле. Его манера исполнения в духе европейских исполнителей 20-х годов, когда в салонах и кафе певцы, и очень часто оперные, исполняли незатейливые песни только зарождающейся эстрады и, подхватившие заморские тенденции, начавшие исполнять и джаз. Так зародилась особая культура «поющих кафе» и европейского кабаре, вобравшая в себя многое от классики и вобравшая в себя новомодный джаз.

Европейский джаз популярное явление в Европе и имеет множество последователей – чего стоит популярность певца Макса Раабе, выступающего в духе возвышенного кабаре и имеющего всемирную популярность!

Дух новых веяний в свое время не обошел Российскую эстраду тоже! Пионер советского джаза Александр Варламов исполнял джаз именно в такой манере. Именно Варламов познакомил советскую публику с ненавязчивыми фокстротами и перевел первые джазовые произведения на русский язык. Увы, явление Варламова прошло не слишком заметно, хотя джазовые корифеи советской закалки все еще помнят, по чьей школе они учились!

28 ноября в клубе «Высоцкий» Георгий Тадоровский даст камерный концерт в сопровождении фортепиано со своей программой «Раритет 20-х, 30-х».

На концерте прозвучат произведения из репертуара российских дореволюционных шансонье – Петра Лещенко, Александра Вертинского и др., а также великолепные джазовые стандарты Джорджа Гершвина, Коула Портера в лучших традициях.

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