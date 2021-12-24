Центр Творческих Индустрий «Фабрика» запускает Open Call для художников

Центр творческих индустрий «Фабрика» открывает прием заявок на восьмую сессию программы «Фабричные мастерские». Художники, желающие принять участие в конкурсе, могут прислать заявку на получение мастерской и/или показ своего проекта в фабричных пространствах до 10 января 2022 г.
К участию приглашаются авторы старше 35 лет с опытом работы не менее 5 лет. Организаторы приветствуют как междисциплинарные проекты, так и работы, выполненные в одном жанре. По итогам конкурса победителям предоставляется студия и/или выделяется бюджет на производство сделанного в мастерской произведения или работ (до 30 000 руб.). Результатом работы в мастерской станет реализация заявленного проекта/выставки в пространствах «Фабрики» в 2022 году.
Номинации: «мастерская на Фабрике», «выставка на Фабрике» и специальный грант от Пиранези LAB.
Сроки конкурса:
- 10 января 2022 года ― последний день приема заявок;
- 28 января 2022 года ― объявление победителей конкурса;
- 1 ― 14 февраля 2022 года ― встречи и собеседования с победителями;
- 15 февраля ― 30 декабря 2022 года ― заезд и работа в мастерских, выставки номинантов.
Экспертный совет программы: Ирина Горлова, Владимир Левашов, Сергей Трощенков, Саша Обухова, Михаил Сидлин, Владимир Дудченко, Светлана Баскова.
Жюри: Алексей Веселовский, Елена Куприна-Ляхович, Ася Филиппова, Станислав Шурипа, Марина Звягинцева.
Условия: Мастерские на Фабрике предназначены для профессиональных художников, работающих в различных техниках. В 2021 – 2022 гг. Фабрика будет рассматривать заявки художников 35 ― 55 лет (mid-career artists).
Предпочтение отдается персональным проектам. Кураторские групповые проекты не рассматриваются. Обязательными являются финальная реализация, премьера проекта, подаваемого на участие в конкурсе, а также присутствие автора на площадке во время монтажа и открытия выставки. В рамках подготовки проекта возможно кураторское сопровождение. Художник обязан предоставить организаторам сформированный бюджет проекта (не более 30.000 рублей на реализацию).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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