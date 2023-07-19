Искусство рядом: 10 лет вместе

18 июля 2013 года было основано Объединение «Выставочные залы Москвы». Объединение представляет собой сеть современных выставочных площадок, которые работают с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства. В настоящее время в «Выставочные залы Москвы» входят 22 галереи, расположенные в 9 округах Москвы. 10 лет сотрудники Объединения знакомят жителей из разных уголков Москвы с творчеством настоящих мастеров своего дела. В Объединение входят 22 галереи, чтобы искусство было доступно каждому, мы продолжаем развиваться.

По случаю юбилея Объединение «Выставочные залы Москвы» открывает свою новую галерею в метавселенной «Мета-Галерея 23», которая станет 23-й. Сюда вошли работы цифровых художников наших залов. Галереи Краснохолмская: Дарьи Григорьевы, Mashine Manifesto, Анастасии Злодеевой и Ангелины Амброс, Екатерины Галицкой; Галереи Ходынка: Елизаветы Язнак, Константина Худякова, Dielm Bizarre; Галереи Здесь на Таганке: Руслана Вяльцева, Фаяза Азизова, Артема Ткача, Даниила Зуева.

В планах Объединения «Выставочные залы Москвы» запустить новую образовательную программу по развитию цифрового искусства и смежных дисциплин под руководством основоположника советского, российского компьютерного цифрового искусства, президента Творческого союза художников России, действительного члена Российской Академии Художеств, Константина Худякова, а также развитие Art Science направления при партнерской поддержке Сколтех, Биологического музея им. Тимирязева, компании Voltep и арт кластера Таврида.

Также сегодня на сайте открылся новый раздел «Новые Медиа», включающий в себя Art science, Sound Art, метавселенную и анонс о школе цифрового искусства.

Объединение «Выставочные залы Москвы» – единственная в России сеть выставочных площадок, работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства, в состав которой входит 22 галереи в 9 округах Москвы. Основная миссия Объединения – формирование культуры в разных районах города.

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