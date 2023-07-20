Музей-заповедник «Коломенское» встретит 100-летний юбилей в социальной сети ВКонтакте

В 2023 году музей-заповедник «Коломенское» отмечает 100 лет со дня основания. Специально к этому событию команда музея запустила большой спецпроект в официальном сообществе ВКонтакте. Теперь во время прогулок по Коломенскому гости музея-заповедника смогут сканировать QR-коды, которые ведут на уникальный контент, созданный специально к юбилею.

Все желающие смогут заглянуть в закулисье музея-заповедника и узнать подробности о жизни нескольких поколений русских царей и императоров в Коломенском. В сообществе ВКонтакте ежедневно публикуется информация о главных достопримечательностях, новых выставках, экскурсиях, лекциях, мероприятиях и программах для детей. Кроме того, редакция музея-заповедника делает интересные подборки и ведет необычные рубрики: записывает звуки природы (пение птиц, шелест листвы, журчание ручья), выкладывает фотообои для смартфонов, собирает плейлисты для прогулок и показывает, как устроен музей изнутри.

Для любителей пеших прогулок на природе был создан видеомаршрут, ведущим которого стал известный историк Москвы Виталий Калашников.

Прогуливаясь по территории в его компании, гости и подписчики узнают об архитектурных особенностях объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — церкви Вознесения Господня. Найдут лучшие ракурсы для фото в исторических яблоневых садах. Познакомятся с обитателями Соколиного и Конюшенного дворов. Узнают историю создания единственного в Москве Музея деревянного зодчества. А также исследуют внутреннее убранство мужской и женской половин Дворца царя Алексея Михайловича. 5 коротких вертикальных роликов уже опубликованы в сообществе Коломенского ВКонтакте, еще 10 роликов в формате VK Клипов появятся до конца юбилейного года.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском

Музей деревянного зодчества в Коломенском - Церковь святого великомученика Георгия Победоносца





Музей деревянного зодчества в Коломенском - Моховая башня Сумского острога

Исторические сады Коломенского

Домик Петра I в Коломенском

Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском





Вековые дубы в Коломенском

Ансамбль передних ворот в Коломенском

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.