«Истерика» или еще одна драма Виктории Родионовой и Данилы Королёва в новом клипе певицы NATALIYA

Что ж, поклонники «Мажора» готовьтесь, в сети появилась закулисная история самой драматичной пары сериала Виктории Родионовой и Данилы Королёва. Увидеть новую романтическую линию между Денисом Шведовым и Кариной Разумовской, помог клип певицы NATALIYA «Истерика». Сюжет разворачивается в Питере, где певица NATALIYA в образе писательницы, пишет трагическую историю, герой Александр, роль которого исполнил Денис Шведов и его возлюбленная Анна, образ которой примерила на себя Карина Разумовская.

Драматический сюжет, в центре которого сложный выбор, как прожить выделенные судьбой считанные дни и как рассказать об этом возлюбленной. Страшная правда терзает героя, и чтобы избавить возлюбленную от этой боли, он принимает решение скрыть от нее правду и сообщить о расставании. Конечно, такое не может пройти без последствий и гамма противоречивых эмоций окутывает влюбленных в пересмешку с воспоминания и флешбэками об их романе, которые не дают им спать по ночам.

В качестве локации для клипа была выбрана питерская квартира, в которой также был снят сериал «Мажор», что еще раз создает ощущение, что это предсмертная фантазия Данилы Королёва, после пулеметной очереди Станислава Агапова.

«Признаюсь, квартиру мы искали долго и выбирали из нескольких локаций, но впоследствии не пожалели о своем выборе. Это место подчеркнуло депрессивное, что еще больше передает настроение героев, и, в то же время, дает возможность классического триединства, места, времени и действия, что одновременно и нагнетает обстановку, помогает лучше прочувствовать переживания героев и показать, что все это лишь фантазия писательницы NATALIYA, — комментирует режиссер клипа Виталий Николаев.

Как рассказывают участники съемочной команды, а также герои, на площадке царила дружная и продуктивная обстановка! Все работали слаженно и очень быстро. «У нас было буквально по 15-20 минут на съемку каждой сцены, а это действительно суперскорость для съемочного процесса. Тем не менее мы шли в графике и даже местами опередили заложенный тайминг!», — также рассказывает Виталий Николаев: «Отдельно можно отметить прекрасную игру актеров — Дениса Шведова и Карины Разумовской, которые с полуслова понимали поставленные режиссером задачи и практически «жили» в каждой сцене этой истории». Все же годы совместной работы над сериалом, не прошли бесследно.

Клип и трек певицы NATALIYA «Истерика» уже доступен к просмотру и прослушиванию на всех цифровых площадках.

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