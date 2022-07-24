Группа «Дорогой Дневник» подарила голос жаркому полдню в новом треке «Летний дождь»

Вы знаете, как звучит жаркий летний день? А вот группа Дорогой Дневник попробовала пофантазировать на эту тему в своем новом треке «Летний дождь». Слегка мистический аккомпанемент с долей славянской этники так и переносит слушателей в полуденное пекло, когда улицы постепенно пустеют и на них начинают свое господство солнечные лучи. Для кого-то это момент расслабление, легкой эйфории, когда не нужно никуда спешить и есть возможность насладиться состоянием здесь и сейчас, сидя на террасе с бокалом прохладительного напитка. А для других, полуденница приносит легкую грусть о прошедшей любви, да и в целом дает возможность задуматься о прошлом, прогуливаясь по опустевшим из-за пекла дворикам и пряча лицо под полями шляпы.





«Слезы не от боли или грусти

Плачешь, потому что в сердце — чувство

Плачу, потому что жизнь — искусство

Льются краски густо, пусть так», — поют Ираида и Наташа в сингле «Летний дождь».



И действительно, наверное, каждый сталкивался с состоянием неожиданной меланхолии под греющими солнцем этого сезона. Так вот, если у вас снова такое настроение, смело включайте трек группы Дорогой Дневник «Летний дождь», который уже можно найти на всех стриминговых площадках. Нужный вайб вам обеспечен!

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