«Истории одного городка» – премьера спектакля на сцене театра МХАТ им. М. Горького

10 апреля 2021 на сцене МХАТ им. М. Горького Культурный фонд Валерия Золотухина представит премьеру спектакля «Истории одного городка». Над спектаклем работает профессиональная команда постановщиков. Режиссёр спектакля – актриса МХАТ им. М. Горького, киноактриса, директор Культурного фонда Валерия Золотухина Ирина Линдт. В основе спектакля – сюжеты Ханса Кристиана Андерсена, О. Генри, а также современного автора, лауреата Государственной премии РФ Александра Ткаченко. Все роли в спектакле исполняют дети-актеры Детского театрального центра «Премьера», учрежденного Валерием Золотухиным, в возрасте от 5 до 16 лет.
В 2021 году исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. 10 апреля 2021 на сцене МХАТ им. Горького Культурный фонд Валерия Золотухина представит премьеру спектакля «Истории одного городка» при поддержке гранта Президента Российской Федерации. В одной из главных ролей – юный актер, сын народного артиста РСФСР Иван Золотухин.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.