«Истории одного городка» – премьера спектакля на сцене театра МХАТ им. М. Горького

10 апре­ля 2021 на сцене МХАТ им. М. Горь­ко­го Куль­тур­ный фонд Вале­рия Золо­ту­хи­на пред­ста­вит пре­мье­ру спек­так­ля «Исто­рии одно­го город­ка». Над спек­так­лем рабо­та­ет про­фес­си­о­наль­ная коман­да поста­нов­щи­ков. Режис­сёр спек­так­ля – актри­са МХАТ им. М. Горь­ко­го, кино­ак­три­са, дирек­тор Куль­тур­но­го фон­да Вале­рия Золо­ту­хи­на Ири­на Линдт. В осно­ве спек­так­ля – сюже­ты Хан­са Кри­сти­а­на Андер­се­на, О. Ген­ри, а так­же совре­мен­но­го авто­ра, лау­ре­а­та Госу­дар­ствен­ной пре­мии РФ Алек­сандра Тка­чен­ко. Все роли в спек­так­ле испол­ня­ют дети-акте­ры Дет­ско­го теат­раль­но­го цен­тра «Пре­мье­ра», учре­жден­но­го Вале­ри­ем Золо­ту­хи­ным, в воз­расте от 5 до 16 лет.

В 2021 году испол­ня­ет­ся 80 лет со дня рож­де­ния народ­но­го арти­ста РСФСР Вале­рия Золо­ту­хи­на. 10 апре­ля 2021 на сцене МХАТ им. Горь­ко­го Куль­тур­ный фонд Вале­рия Золо­ту­хи­на пред­ста­вит пре­мье­ру спек­так­ля «Исто­рии одно­го город­ка» при под­держ­ке гран­та Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции. В одной из глав­ных ролей – юный актер, сын народ­но­го арти­ста РСФСР Иван Золотухин.

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