«IT Школа Samsung» поддержала виртуальные музейные проекты Национальной технологической олимпиады

Образовательный проект «IT Школа Samsung», являющийся флагманом глобальной программы Samsung Innovation Campus, выступил ключевым партнером профиля «Технологии дополненной реальности» Национальной технологической олимпиады (НТО). Финал олимпиады в четвертый раз прошел на базе Иркутского государственного университета (ИГУ) с 7 по 12 марта в распределенном формате. Непосредственными организаторами и разработчиками финала стала команда преподавателей и студентов факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ. Ученики и выпускники «IT Школы Samsung» участвовали в разработке задач, а также приняли участие в олимпиаде сразу по нескольким профилям.

Темой финала стали «Технологии дополненной реальности в музейном пространстве». Финальный проект направлен на получение опыта использования технологии дополненной реальности (AR) в контексте пространства музея: организации выставок и экспозиций с использованием цифровых аватаров экспонатов музея, создания приложений для навигации, 3D-туров и пр. В процесс работы над проектами ребята совершенствовали свои компетенции в области технологий дополненной реальности и их интеграции в интернет-пространство, фотограмметрии и 3D-моделирования.

Для участников олимпиады в финале проводился предметный тур по информатике и математике. Итоговый балл каждого участника складывался из 40% баллов от предметного тура и 60% от командного участия. В программе финала эксперт Российского Исследовательского центра Samsung Татьяна Волкова выступила с лекцией о технологиях передачи данных поколения 5G.

В олимпиаде приняли участие 8 команд, в общей сложности насчитывающие 32 старшеклассника из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Симферополя, Магнитогорска, Альметьевска и Курманаево. В числе финалистов также были 4 участника программы «IT Школа Samsung», которые, имея уверенные знания по мобильной разработке и клиент-серверной архитектуре, успешно справились с заданиями олимпиады. Победителем профиля «Технологии дополненной реальности» НТО стала команда «PYC_AR» из Санкт-Петербурга в составе: Илья Василенко, Михаил Пуртов и Даниил Лунев. Двое ребят из этой команды – Илья Василенко и Михаил Пуртов также стали победителями в личном первенстве. В число призеров вошли трое иркутян – Ярослав Степанов, Иван Жовтый, Георгий, Воловиков (все трое – ученики «IT Школы Samsung»), а также Иван Дорощук из Санкт-Петербурга и Никита Нехаенко из Симферополя.

В специальной номинации «Воля к победе» жюри отметило команду «Exilon», которая изначально была сборной: ребята не знали друг друга до финала, потом из-за болезни из команды выбыл участник и в итоге над проектом работало 2 человека. Несмотря на то, что ребятам пришлось преодолевать такие трудности, они, по словам жюри, сделали самое аккуратное решение, где дизайн был выдержан в единой стилистике.

«Samsung Electronics стремится активно поддерживать мероприятия, направленные на подготовку будущих IT-профессионалов во всей России. Ярким примером такого события стала Национальная технологическая олимпиада, участники которой, используя технологий дополненной реальности, предложили новый уровень восприятия музейного пространства для посетителей, формирование иммерсивной среды с адаптацией экспозиции в соответствии с темой мероприятия. Помимо ежегодной поддержки Национальной технологической олимпиады в Иркутском государственном университете в городе реализуется бесплатная образовательная программа «IT Школа Samsung», и я хочу отдельно поздравить наших учеников с успехом, – прокомментировал Сергей Певнев, вице – президент штаб – квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.